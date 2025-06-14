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Шесть беспилотников сбили над Крымом

Шесть беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Шесть беспилотников сбили над Крымом

Новая попытка воздушной атаки отражена системой противовоздушной обороны РФ. По данным Минобороны, за ночь над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T07:10

2025-06-14T07:10

2025-06-14T07:23

министерство обороны рф

атаки всу на крым

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азовское море

крым

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена системой противовоздушной обороны РФ. По данным Минобороны, за ночь над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России уничтожено 66 беспилотников.Отмечается. что налет вражеских БПЛА силы ПВО отражали с 20:00 13 июня до 7 утра 14 июня.Минувшей ночью ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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