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Шесть беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Шесть беспилотников сбили над Крымом
Шесть беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Шесть беспилотников сбили над Крымом
Новая попытка воздушной атаки отражена системой противовоздушной обороны РФ. По данным Минобороны, за ночь над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T07:10
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министерство обороны рф
атаки всу на крым
атаки всу
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беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена системой противовоздушной обороны РФ. По данным Минобороны, за ночь над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России уничтожено 66 беспилотников.Отмечается. что налет вражеских БПЛА силы ПВО отражали с 20:00 13 июня до 7 утра 14 июня.Минувшей ночью ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу, азовское море, крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма, воронежская область, белгородская область, ставропольский край, самарская область
Шесть беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом и Азовским морем уничтожили 17 беспилотников

07:10 14.06.2025 (обновлено: 07:23 14.06.2025)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена системой противовоздушной обороны РФ. По данным Минобороны, за ночь над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России уничтожено 66 беспилотников.
Отмечается. что налет вражеских БПЛА силы ПВО отражали с 20:00 13 июня до 7 утра 14 июня.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА – над территорией Республики Крым, 11 – над акваторией Азовского моря, 30 беспилотников сбили над территорией Воронежской области, 10 – над Белгородской областью, восемь – над Ставропольским крае и один – над территорией Самарской области", - сказано в сообщении.
Минувшей ночью ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.
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