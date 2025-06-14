https://crimea.ria.ru/20250614/shest-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1147197395.html
Шесть беспилотников сбили над Крымом
Шесть беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Шесть беспилотников сбили над Крымом
Новая попытка воздушной атаки отражена системой противовоздушной обороны РФ. По данным Минобороны, за ночь над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T07:10
2025-06-14T07:10
2025-06-14T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки отражена системой противовоздушной обороны РФ. По данным Минобороны, за ночь над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России уничтожено 66 беспилотников.Отмечается. что налет вражеских БПЛА силы ПВО отражали с 20:00 13 июня до 7 утра 14 июня.Минувшей ночью ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Шесть беспилотников сбили над Крымом
Над Крымом и Азовским морем уничтожили 17 беспилотников
07:10 14.06.2025 (обновлено: 07:23 14.06.2025)