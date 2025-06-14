https://crimea.ria.ru/20250614/sevastopol-pozdravili-s-dnem-rozhdeniya-1147199803.html
Севастополь поздравили с Днем рождения
Севастополь поздравили с Днем рождения - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Севастополь поздравили с Днем рождения
Губернатор города-героя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поздравили Севастополь с очередным... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T09:48
2025-06-14T09:48
2025-06-14T09:48
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
сергей аксенов
владимир константинов
крым
история
общество
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147198331_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e478b0516e69e7f533f7a56da23e994b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Губернатор города-героя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поздравили Севастополь с очередным Днем города."За 242 года на севастопольской земле произошло столько событий, что многим другим городам, пожалуй, не хватило бы и тысячи лет, чтобы вместить такую историю", - написал в Telegram-канале Михаил Развожаев.В своем поздравлении он напомнил, что в Севастополе ковалась русская воинская слава и именно здесь Черноморский флот всегда стоял на страже интересов России, в том числе и в 2014 году.Он процитировал строки поэта Льва Ошанина о Севастополе. Со стихотворной цитаты Эдуарда Асадова начал свое поздравление и глава Крыма. Он также отметил роль севастопольцев во время Крымской весны."Севастополь — один из символов России", - так начал свое поздравление Владимир Константинов."Крым и Севастополь неразрывно связаны. Мы были вместе в годы Крымской и Великой Отечественной войн, вместе стремились сохранить нашу общую Родину — Советский Союз. Затем — в течение многих лет вместе боролись за право говорить на русском языке, за сохранение нашей культуры и истории, нашей идентичности. Итогом нашей борьбы стала Крымская весна", - написал спикер крымского парламента в своем Telegram-канале.Он также пожелал севастопольцам благополучия и успехов, а Городу-Герою — мира и процветания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20250221/den-imeni-kak-sevastopol-rodilsya-v-istorii--interesnye-fakty-1127119266.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147198331_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9b768d4fc1cebdd9503a9c1b86bb3ead.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, сергей аксенов, владимир константинов, крым, история, общество, праздники и памятные даты
Севастополь поздравили с Днем рождения
Город-герой Севастополь отмечает 242-й День рождения
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Губернатор города-героя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поздравили Севастополь с очередным Днем города.
"За 242 года на севастопольской земле произошло столько событий, что многим другим городам, пожалуй, не хватило бы и тысячи лет, чтобы вместить такую историю", - написал в Telegram-канале Михаил Развожаев.
В своем поздравлении он напомнил, что в Севастополе ковалась русская воинская слава и именно здесь Черноморский флот всегда стоял на страже интересов России, в том числе и в 2014 году.
"Севастополь уже не просто город — он символ несгибаемого духа, мужества и верности Отечеству", - уверен губернатор.
Он процитировал строки поэта Льва Ошанина о Севастополе. Со стихотворной цитаты Эдуарда Асадова начал свое поздравление и глава Крыма. Он также отметил роль севастопольцев во время Крымской весны.
"Несокрушимый дух героических предков живет в сердцах жителей города-героя. В дни Крымской весны мы вместе встали на защиту свободы, отстояли свое право быть с Россией. Севастопольцы, воины-черноморцы отважно сражаются на фронтах СВО, вносят свой вклад в освобождение родной земли, приближают Победу", - поблагодарил Аксенов жителей города у моря и пожелал им и всем благополучия и процветания.
"Севастополь — один из символов России", - так начал свое поздравление Владимир Константинов.
"Крым и Севастополь неразрывно связаны. Мы были вместе в годы Крымской и Великой Отечественной войн, вместе стремились сохранить нашу общую Родину — Советский Союз. Затем — в течение многих лет вместе боролись за право говорить на русском языке, за сохранение нашей культуры и истории, нашей идентичности. Итогом нашей борьбы стала Крымская весна", - написал спикер крымского парламента в своем Telegram-канале.
Он также пожелал севастопольцам благополучия и успехов, а Городу-Герою — мира и процветания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: