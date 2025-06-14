https://crimea.ria.ru/20250614/razgovor-lavrova-s-glavoy-mid-irana--glavnoe-1147214156.html
Разговор Лаврова с главой МИД Ирана – главное
Разговор Лаврова с главой МИД Ирана – главное - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Разговор Лаврова с главой МИД Ирана – главное
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обострение ситуации на Ближнем Востоке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T17:50
2025-06-14T17:50
2025-06-14T17:50
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
иран
махмуд аббас
в мире
ближний восток
обострение между израилем и ираном
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обострение ситуации на Ближнем Востоке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Лавров выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля, и пообещал вынести этот вопрос на международный уровень.Глава российского внешнеполитического ведомства акцентировал, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана и по-прежнему готова способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек ,в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), иран, махмуд аббас, в мире, ближний восток, обострение между израилем и ираном, политика, внешняя политика, новости
Разговор Лаврова с главой МИД Ирана – главное
Лавров обсудил с главой МИД Ирана обострение ситуации на Ближнем Востоке
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обострение ситуации на Ближнем Востоке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Лавров выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами
, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля, и пообещал вынести этот вопрос на международный уровень.
"Условлено о продолжении контактов по данной теме, в том числе в связи с ее обсуждением в Совете Безопасности ООН и Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС", - говорится в сообщении.
Глава российского внешнеполитического ведомства акцентировал, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана и по-прежнему готова способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.
Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей
, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила
, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях
Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли
два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.
В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли
по меньшей мере 60 человек ,в том числе 20 детей.
В субботу днем началась эвакуация россиян
из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
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