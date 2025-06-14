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Подросток утонул в Азовском море - СК начал проверку - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Подросток утонул в Азовском море - СК начал проверку
Подросток утонул в Азовском море - СК начал проверку - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Подросток утонул в Азовском море - СК начал проверку
Подросток утонул в Азовском море, купаясь на пляже города Приморск, СК проводит проверку. Об этом сообщили в управлении ведомства по Запорожской области. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T12:55
2025-06-14T12:57
запорожская область
азовское море
происшествия
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Подросток утонул в Азовском море, купаясь на пляже города Приморск, СК проводит проверку. Об этом сообщили в управлении ведомства по Запорожской области.По предварительным данным, днем 13 июня 15-летний подросток вместе с друзьями отравился купаться на Центральный пляж города Приморск. Повреждений на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. "По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение". - добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое мужчин упали с высоты семи метров в русло реки в центре ЯлтыЧетырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой МосквеМашина съехала в водохранилище в Крыму – погибли два человека и собака
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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запорожская область, азовское море, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Подросток утонул в Азовском море - СК начал проверку

В Азовском море подросток не справился с течением и утонул - СК

12:55 14.06.2025 (обновлено: 12:57 14.06.2025)
 
© Фото: PexelsМоре
Море
© Фото: Pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Подросток утонул в Азовском море, купаясь на пляже города Приморск, СК проводит проверку. Об этом сообщили в управлении ведомства по Запорожской области.
По предварительным данным, днем 13 июня 15-летний подросток вместе с друзьями отравился купаться на Центральный пляж города Приморск.

"Используя в качестве плавательного средства надувной матрац, подростки вошли в море, где позднее пострадавший, не справившись с течением, исчез с поверхности воды. В этот же день сотрудниками МЧС тело мальчика было извлечено из водоема", - говорится в сообщении.

Повреждений на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.
"По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение". - добавили в СК.
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Запорожская областьАзовское мореПроисшествиядетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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