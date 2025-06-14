Обострение на Ближнем Востоке и разговор Путина с Трампом: главное
Обострение между Ираном и Израилем и разговор Путина с Трампом: главное за день
© AP Photo Ariel SchalitИзраильские силы безопасности осматривают разрушенные жилые дома, пострадавшие от ракеты, выпущенной из Ирана, в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива
© AP Photo Ariel Schalit
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Возвращение российских военных из украинского плена. Обломки беспилотника ВСУ упали у храма на Кубани. Морской парад прошел в "Артеке".
Главные новости субботы в подборке РИА Новости Крым.
Обострение между Ираном и Израилем
Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана в субботу заявил, что Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю. Кроме того, как пишет агентство Mehr, страна готова наносить удары по военным базам стран Запада в случае поддержки Израиля.
Практически одновременно с этим заявлением появились сведения о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов.
Из Ирана началась эвакуация россиян. Первые две группы выехали на территорию Азербайджана. Среди них - режиссер Федор Бондарчук и члены его съемочной группы, которые снимали в Иране новую фантастическую ленту по произведению братьев Стругацких "Трудно быть богом".
При этом паломники из Крыма, которые на данный момент находятся в Мекке, не испытывают неудобств из-за отмены рейсов в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании, сообщили корреспонденту РИА Новости Крым в Духовном управлении мусульман Крыма. По данным ДУМК, первая группа верующих уже вернулась домой. Сейчас в Саудовской Аравии остается 450 паломников, они вылетают 16, 22 и 26 июня тремя группами.
Военные едут домой
Четвертая группа российских военных возвращена из украинского плена в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле. Взамен Киеву передана группа военнопленных ВСУ.
Обломки БПЛА упали на Кубани
В Краснодарском крае обломки украинских беспилотников упали в станице Старощербиновской в районе храма. В ближайшем доме взрывной волной выбило стекла и повредило автомобиль. Также фрагменты вражеского БПЛА были обнаружены в Ейском районе в поселке Морском. Пострадавших нет.
Всего в течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, Воронежской, Белгородской, Самарской областями и Ставропольским краем сбили 66 вражеских БПЛА.
Флотилия "Артека"
В "Артеке" устроили морской парад в честь столетия Международного детского центра. В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной историей. С берега за этим действом наблюдали более трех тысяч ребят, которые приобщились к морскому делу, творчеству, спорту.
Всего в параде приняли участие 118 плавсредств. Свое умение управлять ими продемонстрировали как сами артековцы, так и опытные специалисты. К праздничной программе артековской флотилии присоединились катера Росгвардии, МЧС, пограничной службы ФСБ России. На бунах вдоль парадного строя прошла демонстрация работы юных сигнальщиков, использующих световую азбуку Морзе и флажный семафор для передачи сообщений.
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