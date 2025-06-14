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Обострение на Ближнем Востоке и разговор Путина с Трампом: главное - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Обострение на Ближнем Востоке и разговор Путина с Трампом: главное
Обострение на Ближнем Востоке и разговор Путина с Трампом: главное - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Обострение на Ближнем Востоке и разговор Путина с Трампом: главное
Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Возвращение российских военных из... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T21:54
2025-06-14T21:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Возвращение российских военных из украинского плена. Обломки беспилотника ВСУ упали у храма на Кубани. Морской парад прошел в "Артеке". Главные новости субботы в подборке РИА Новости Крым.Обострение между Ираном и ИзраилемСекретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана в субботу заявил, что Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю. Кроме того, как пишет агентство Mehr, страна готова наносить удары по военным базам стран Запада в случае поддержки Израиля.Практически одновременно с этим заявлением появились сведения о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов. Из Ирана началась эвакуация россиян. Первые две группы выехали на территорию Азербайджана. Среди них - режиссер Федор Бондарчук и члены его съемочной группы, которые снимали в Иране новую фантастическую ленту по произведению братьев Стругацких "Трудно быть богом". При этом паломники из Крыма, которые на данный момент находятся в Мекке, не испытывают неудобств из-за отмены рейсов в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании, сообщили корреспонденту РИА Новости Крым в Духовном управлении мусульман Крыма. По данным ДУМК, первая группа верующих уже вернулась домой. Сейчас в Саудовской Аравии остается 450 паломников, они вылетают 16, 22 и 26 июня тремя группами. Военные едут домойЧетвертая группа российских военных возвращена из украинского плена в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле. Взамен Киеву передана группа военнопленных ВСУ. Обломки БПЛА упали на КубаниВ Краснодарском крае обломки украинских беспилотников упали в станице Старощербиновской в районе храма. В ближайшем доме взрывной волной выбило стекла и повредило автомобиль. Также фрагменты вражеского БПЛА были обнаружены в Ейском районе в поселке Морском. Пострадавших нет.Всего в течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, Воронежской, Белгородской, Самарской областями и Ставропольским краем сбили 66 вражеских БПЛА.Флотилия "Артека"В "Артеке" устроили морской парад в честь столетия Международного детского центра. В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной историей. С берега за этим действом наблюдали более трех тысяч ребят, которые приобщились к морскому делу, творчеству, спорту.Всего в параде приняли участие 118 плавсредств. Свое умение управлять ими продемонстрировали как сами артековцы, так и опытные специалисты. К праздничной программе артековской флотилии присоединились катера Росгвардии, МЧС, пограничной службы ФСБ России. На бунах вдоль парадного строя прошла демонстрация работы юных сигнальщиков, использующих световую азбуку Морзе и флажный семафор для передачи сообщений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Обострение на Ближнем Востоке и разговор Путина с Трампом: главное

Обострение между Ираном и Израилем и разговор Путина с Трампом: главное за день

21:54 14.06.2025
 
© AP Photo Ariel SchalitИзраильские силы безопасности осматривают разрушенные жилые дома, пострадавшие от ракеты, выпущенной из Ирана, в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива
Израильские силы безопасности осматривают разрушенные жилые дома, пострадавшие от ракеты, выпущенной из Ирана, в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo Ariel Schalit
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Возвращение российских военных из украинского плена. Обломки беспилотника ВСУ упали у храма на Кубани. Морской парад прошел в "Артеке".
Главные новости субботы в подборке РИА Новости Крым.

Обострение между Ираном и Израилем

Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана в субботу заявил, что Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю. Кроме того, как пишет агентство Mehr, страна готова наносить удары по военным базам стран Запада в случае поддержки Израиля.
Практически одновременно с этим заявлением появились сведения о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов.
Из Ирана началась эвакуация россиян. Первые две группы выехали на территорию Азербайджана. Среди них - режиссер Федор Бондарчук и члены его съемочной группы, которые снимали в Иране новую фантастическую ленту по произведению братьев Стругацких "Трудно быть богом".
При этом паломники из Крыма, которые на данный момент находятся в Мекке, не испытывают неудобств из-за отмены рейсов в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании, сообщили корреспонденту РИА Новости Крым в Духовном управлении мусульман Крыма. По данным ДУМК, первая группа верующих уже вернулась домой. Сейчас в Саудовской Аравии остается 450 паломников, они вылетают 16, 22 и 26 июня тремя группами.
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Военные едут домой

Четвертая группа российских военных возвращена из украинского плена в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле. Взамен Киеву передана группа военнопленных ВСУ.

Обломки БПЛА упали на Кубани

В Краснодарском крае обломки украинских беспилотников упали в станице Старощербиновской в районе храма. В ближайшем доме взрывной волной выбило стекла и повредило автомобиль. Также фрагменты вражеского БПЛА были обнаружены в Ейском районе в поселке Морском. Пострадавших нет.
Всего в течение ночи над Крымом, акваторией Азовского моря, Воронежской, Белгородской, Самарской областями и Ставропольским краем сбили 66 вражеских БПЛА.
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Флотилия "Артека"

В "Артеке" устроили морской парад в честь столетия Международного детского центра. В бухте под горой Аю-Даг в парадном шествии выстроился артековский флот разной величины и с разной историей. С берега за этим действом наблюдали более трех тысяч ребят, которые приобщились к морскому делу, творчеству, спорту.
Всего в параде приняли участие 118 плавсредств. Свое умение управлять ими продемонстрировали как сами артековцы, так и опытные специалисты. К праздничной программе артековской флотилии присоединились катера Росгвардии, МЧС, пограничной службы ФСБ России. На бунах вдоль парадного строя прошла демонстрация работы юных сигнальщиков, использующих световую азбуку Морзе и флажный семафор для передачи сообщений.
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