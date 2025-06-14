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Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае
Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае
В Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T12:04
2025-06-14T12:05
происшествия
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность
новости
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Отмечается, что в станице Старощербиновской обломки дрона упали в районе храма.Фрагменты вражеского БПЛА также обнаружены в Ейском районе в поселке Морском. На местах сейчас продолжают работу сотрудники специальных и экстренных служб, а также правоохранительных органов.В ночь на субботу над регионами России силы ПВО уничтожили 66 беспилотников. По данным Минобороны, шесть БПЛА сбили над Крымом, 11 – над акваторией Азовского моря, 30 – над Воронежской, 10 – над Белгородской областями, восемь – над Ставропольским крае и один – над территорией Самарской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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происшествия, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, новости, кубань
Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае

В Краснодарском крае обломки украинского беспилотника упали в районе храма и повредили дом

12:04 14.06.2025 (обновлено: 12:05 14.06.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки беспилотника. Архивное фото
Обломки беспилотника. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Отмечается, что в станице Старощербиновской обломки дрона упали в районе храма.
"В Щербиновском районе фрагменты БПЛА упали в районе храма. Пострадавших нет. В соседнем от храма домовладении незначительные повреждения получил автомобиль, выбило стекла в подвальном помещении", - сказано в сообщении.
Фрагменты вражеского БПЛА также обнаружены в Ейском районе в поселке Морском.
"Разрушений и пострадавших нет. Выставлено оцепление. На месте также работают специальные и экстренные службы", - уточнили в оперштабе.
На местах сейчас продолжают работу сотрудники специальных и экстренных служб, а также правоохранительных органов.
В ночь на субботу над регионами России силы ПВО уничтожили 66 беспилотников. По данным Минобороны, шесть БПЛА сбили над Крымом, 11 – над акваторией Азовского моря, 30 – над Воронежской, 10 – над Белгородской областями, восемь – над Ставропольским крае и один – над территорией Самарской области.
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ПроисшествияКраснодарский крайБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУБезопасностьНовостиКубань
 
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