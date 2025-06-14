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Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае
Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае
В Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T12:04
2025-06-14T12:04
2025-06-14T12:05
происшествия
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность
новости
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Отмечается, что в станице Старощербиновской обломки дрона упали в районе храма.Фрагменты вражеского БПЛА также обнаружены в Ейском районе в поселке Морском. На местах сейчас продолжают работу сотрудники специальных и экстренных служб, а также правоохранительных органов.В ночь на субботу над регионами России силы ПВО уничтожили 66 беспилотников. По данным Минобороны, шесть БПЛА сбили над Крымом, 11 – над акваторией Азовского моря, 30 – над Воронежской, 10 – над Белгородской областями, восемь – над Ставропольским крае и один – над территорией Самарской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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происшествия, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, новости, кубань
Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае
В Краснодарском крае обломки украинского беспилотника упали в районе храма и повредили дом
12:04 14.06.2025 (обновлено: 12:05 14.06.2025)