https://crimea.ria.ru/20250614/oblomki-bespilotnikov-upali-na-territoriyu-khrama-v-krasnodarskom-krae-1147203057.html

Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае

Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае

В Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T12:04

2025-06-14T12:04

2025-06-14T12:05

происшествия

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

безопасность

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Отмечается, что в станице Старощербиновской обломки дрона упали в районе храма.Фрагменты вражеского БПЛА также обнаружены в Ейском районе в поселке Морском. На местах сейчас продолжают работу сотрудники специальных и экстренных служб, а также правоохранительных органов.В ночь на субботу над регионами России силы ПВО уничтожили 66 беспилотников. По данным Минобороны, шесть БПЛА сбили над Крымом, 11 – над акваторией Азовского моря, 30 – над Воронежской, 10 – над Белгородской областями, восемь – над Ставропольским крае и один – над территорией Самарской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, новости, кубань