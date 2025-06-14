https://crimea.ria.ru/20250614/novosti-svo-kiev-poteryal-esche-1300-soldat-za-sutki-1147206906.html

Новости СВО: Киев потерял еще 1300 солдат за сутки

Новости СВО: Киев потерял еще 1300 солдат за сутки - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Новости СВО: Киев потерял еще 1300 солдат за сутки

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по цехам производства ударных беспилотников и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T13:49

2025-06-14T13:49

2025-06-14T13:49

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по цехам производства ударных беспилотников и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений Киева, вооруженных формирований националистов и иностранных наемников в 148 районах. ВСУ потеряли Об этом сообщают в ежедневной сводке минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Вакаловщина, Иволжанское, Рыжевка, Хотень, Храповщина и Юнаковка Сумской области. На этом направлении потери украинской армии составили до 125 солдат.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции и ударила по ВСУ в районах населенных пунктов Долгенькое, Московка, Купянск, Кисловка, Ольговка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина ДНР. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районе Северска, Никифоровки, Часова Яра и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики. На этом направлении ВСУ потеряли более 175 солдат, а также технику, в том числе производства США и Великобритании.Бойцы "Центра" освободили населенный пункт Зеленый Кут ДНР и разбили силы ВСУ в районах населенных пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Враг лишился до 520 военнослужащих, шести боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, и четырех орудий полевой артиллерии.На направлении, которое освобождает группировка войск "Восток", войска продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбили противника в районах населенных пунктов Запорожье, Шевченко Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Помимо техники там ВСУ потеряли 195 единиц живой силы.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Новоивановка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Белозерка Херсонской области. Уничтожено до 60 военнослужащих, две станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и горючего.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 63 вне зоны проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"