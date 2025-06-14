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На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды
На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды - РИА Новости Крым, 14.06.2025
На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды
В Кропоткине задержали группу молодых людей, которые бегали по улице обнаженными и вели себя вызывающе, сообщили в УМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T10:30
2025-06-14T10:30
краснодарский край
происшествия
общество
умвд россии по краснодарскому краю
новости
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Кропоткине задержали группу молодых людей, которые бегали по улице обнаженными и вели себя вызывающе, сообщили в УМВД по Краснодарскому краю. О компании накануне вечером в полицию сообщил очевидец. Двое нарушителей в возрасте 18 и 24 лет оказались жителями Ростовской области. Еще один - 21-летний местный житель. На нарушителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, а также ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, происшествия, общество, умвд россии по краснодарскому краю, новости, кубань
На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды

В Кропоткине семеро парней задержаны за "голое шоу" на улицах города

10:30 14.06.2025
 
© РИА Новости КрымМашины полиции
Машины полиции - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Кропоткине задержали группу молодых людей, которые бегали по улице обнаженными и вели себя вызывающе, сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.
О компании накануне вечером в полицию сообщил очевидец.

"Пьяная молодежь устроила голое шоу в Кропоткине. На место оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции и задержал семерых нарушителей правопорядка, среди которых трое оказались несовершеннолетними в возрасте 17 и 16 лет", - сказано в сообщении.

Двое нарушителей в возрасте 18 и 24 лет оказались жителями Ростовской области. Еще один - 21-летний местный житель. На нарушителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, а также ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
"Один из несовершеннолетних, бегавший без одежды, по результатам освидетельствования находился в алкогольном опьянении. В отношении него составлены материалы 20.1 и 20.21. В отношении второго парня - 20.20 КоАП", - уточнили в полиции.
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