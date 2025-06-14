https://crimea.ria.ru/20250614/na-kubani-pyanye-podrostki-begali-po-gorodu-bez-odezhdy-1147200958.html

На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды

На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды - РИА Новости Крым, 14.06.2025

На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды

В Кропоткине задержали группу молодых людей, которые бегали по улице обнаженными и вели себя вызывающе, сообщили в УМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T10:30

2025-06-14T10:30

2025-06-14T10:30

краснодарский край

происшествия

общество

умвд россии по краснодарскому краю

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Кропоткине задержали группу молодых людей, которые бегали по улице обнаженными и вели себя вызывающе, сообщили в УМВД по Краснодарскому краю. О компании накануне вечером в полицию сообщил очевидец. Двое нарушителей в возрасте 18 и 24 лет оказались жителями Ростовской области. Еще один - 21-летний местный житель. На нарушителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, а также ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, общество, умвд россии по краснодарскому краю, новости, кубань