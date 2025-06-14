https://crimea.ria.ru/20250614/mestami-silnye-dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1147189006.html
Местами сильные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
Местами сильные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Местами сильные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
В субботу погода на полуострове будет определяться зоной холодного фронта. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-14T00:01
2025-06-14T00:01
2025-06-13T18:36
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В субботу погода на полуострове будет определяться зоной холодного фронта. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +23...+25.В западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасностьСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами сильные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу пройдут кратковременные дожди и грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В субботу погода на полуострове будет определяться зоной холодного фронта. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на побережье до +19, днем +20…+25 градусов, в горах +13…+18", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +23...+25.
В западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность
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