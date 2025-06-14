https://crimea.ria.ru/20250614/krymskiy-most-aktualnaya-obstanovka-k-vecheru-subboty-1147217465.html

Крымский мост: актуальная обстановка к вечеру субботы

Крымский мост: актуальная обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Крымский мост: актуальная обстановка к вечеру субботы

К вечеру субботы очереди перед Крымским мостом исчезли. На данным момент проезд на досмотр свободен с обеих сторон, сообщили в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T21:07

2025-06-14T21:07

2025-06-14T21:07

ситуация на дорогах крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. К вечеру субботы очереди перед Крымским мостом исчезли. На данным момент проезд на досмотр свободен с обеих сторон, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Пробка со стороны Тамани появилась утром 14 июня. К 10:00 на въезде в Крым стояло 165 машин. Спустя час очередь со стороны Тамани увеличилась в два раза и образовался затор со стороны Керчи. К часу дня в пробке стояло уже 423 авто. В 15:00 в очереди скопилось 1110 машин с обеих сторон. Ближе к вечеру пробки стали сокращаться.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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