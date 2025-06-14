https://crimea.ria.ru/20250614/gruppa-rossiyskiy-voennykh-vozvraschena-iz-ukrainskogo-plena-1147210317.html

Группа российских военных возвращена из украинского плена

Группа российских военных возвращена из украинского плена - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Группа российских военных возвращена из украинского плена

Еще одна группа российских военных возвращена из украинского плена 14 июня. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T14:47

2025-06-14T14:47

2025-06-14T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Еще одна группа российских военных возвращена из украинского плена 14 июня. Об этом сообщили в Минобороны.Взамен Киеву передана группа военнопленных ВСУ, добавили в военном ведомстве.На данный момент российские бойцы находятся в Белоруссии. Там им оказывается вся необходимая помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в Минобороны.Это уже четвертый этап обмена военнопленными. 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями с подконтрольной Киеву территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.10 июня из украинского плена вернули вторую группу военнослужащих РФ. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ. 12 июня на Родину вернулась третья группа бойцов.В четверг в Минобороны РФ заявили, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, обмен пленными, новости, новости сво, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)