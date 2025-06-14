Группа российских военных возвращена из украинского плена
Россия и Украина обменялись военнопленными – Минобороны
14:47 14.06.2025 (обновлено: 14:57 14.06.2025)
© Министерство обороны РФГруппа российский военных возвращена из украинского плена
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Еще одна группа российских военных возвращена из украинского плена 14 июня. Об этом сообщили в Минобороны.
"14 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Взамен Киеву передана группа военнопленных ВСУ, добавили в военном ведомстве.
На данный момент российские бойцы находятся в Белоруссии. Там им оказывается вся необходимая помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - отметили в Минобороны.
Это уже четвертый этап обмена военнопленными. 9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями с подконтрольной Киеву территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.
10 июня из украинского плена вернули вторую группу военнослужащих РФ. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ. 12 июня на Родину вернулась третья группа бойцов.
В четверг в Минобороны РФ заявили, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.
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