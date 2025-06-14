https://crimea.ria.ru/20250614/bronenosets-potemkin-120-let-so-dnya-vosstaniya--infografika-1147178438.html

Броненосец "Потемкин": 120 лет со дня восстания – инфографика

Броненосец "Потемкин": 120 лет со дня восстания – инфографика - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Броненосец "Потемкин": 120 лет со дня восстания – инфографика

Ровно 120 лет назад началось восстание на эскадренном броненосце Черноморского флота "Князь Потемкин-Таврический". Новейший и мощнейший корабль флота 11 дней... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T08:11

2025-06-14T08:11

2025-06-14T08:11

история

инфографика

армия и флот

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Ровно 120 лет назад началось восстание на эскадренном броненосце Черноморского флота "Князь Потемкин-Таврический". Новейший и мощнейший корабль флота 11 дней наводил ужас на приморские города, однако бунт поддержали всего несколько кораблей и 8 июля из-за нехватки провизии и угля экипаж был вынужден увести судно в Румынию. Команда сдалась и сошла на берег, корабль вернули России и переименовали в "Пантелеймон".Расстрел мирной демонстрации 9 января, неудачный ход русско-японской войны, разгром русского флота при Цусиме, а еще несвежее мясо на обед, неудачная шутка корабельного врача и случайный выстрел кочегара – большинство историков сходятся в том, что бунту способствовали не только объективные причины, но и череда нелепых случайностей.Восстание, о котором снят великий фильм, написаны поэма и проведены десятки исследований – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:240 метров над уровнем моря – годовщина штурма Сапун-горы: инфографикаИтоги Крымской наступательной операции. ИнфографикаОсвоение космоса в инфографике РИА Новости Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, армия и флот, россия, инфографика