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Броненосец "Потемкин": 120 лет со дня восстания – инфографика
Броненосец "Потемкин": 120 лет со дня восстания – инфографика - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Броненосец "Потемкин": 120 лет со дня восстания – инфографика
Ровно 120 лет назад началось восстание на эскадренном броненосце Черноморского флота "Князь Потемкин-Таврический". Новейший и мощнейший корабль флота 11 дней... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T08:11
2025-06-14T08:11
2025-06-14T08:11
история
инфографика
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Ровно 120 лет назад началось восстание на эскадренном броненосце Черноморского флота "Князь Потемкин-Таврический". Новейший и мощнейший корабль флота 11 дней наводил ужас на приморские города, однако бунт поддержали всего несколько кораблей и 8 июля из-за нехватки провизии и угля экипаж был вынужден увести судно в Румынию. Команда сдалась и сошла на берег, корабль вернули России и переименовали в "Пантелеймон".Расстрел мирной демонстрации 9 января, неудачный ход русско-японской войны, разгром русского флота при Цусиме, а еще несвежее мясо на обед, неудачная шутка корабельного врача и случайный выстрел кочегара – большинство историков сходятся в том, что бунту способствовали не только объективные причины, но и череда нелепых случайностей.Восстание, о котором снят великий фильм, написаны поэма и проведены десятки исследований – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:240 метров над уровнем моря – годовщина штурма Сапун-горы: инфографикаИтоги Крымской наступательной операции. ИнфографикаОсвоение космоса в инфографике РИА Новости Крым
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история, армия и флот, россия, инфографика
Броненосец "Потемкин": 120 лет со дня восстания – инфографика
К 120-летию со дня восстания на броненосце "Потемкин" – инфографика РИА Новости Крым