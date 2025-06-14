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Британия направляет дополнительные силы на Ближний Восток - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Британия направляет дополнительные силы на Ближний Восток
Британия направляет дополнительные силы на Ближний Восток - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Британия направляет дополнительные силы на Ближний Восток
Великобритания перемещает дополнительные силы на Ближний Восток в связи с обострением ситуации между Ираном и Израилем. Об этом заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T20:53
2025-06-14T20:53
великобритания
ближний восток
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
кир стармер
в мире
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Великобритания перемещает дополнительные силы на Ближний Восток в связи с обострением ситуации между Ираном и Израилем. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер.При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News, он не исключил возможность предоставления Израилю военной поддержки со стороны Британии.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Китае назвали неприемлемым военное нападение Израиля на ИранИзраиль необходимо остановить – ЭрдоганСитуация на Ближнем Востоке пока не вызвала трудностей у крымчан в хадже
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РИА Новости Крым
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великобритания, ближний восток, иран, обострение между израилем и ираном, израиль, кир стармер, в мире, безопасность, новости
Британия направляет дополнительные силы на Ближний Восток

Британия направляет самолеты на Ближний Восток – Стармер

20:53 14.06.2025
 
© AFP 2018 / Andrew YatesИстребители "Тайфун" британских королевских ВВС. Архивное фото
Истребители Тайфун британских королевских ВВС. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrew Yates
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Великобритания перемещает дополнительные силы на Ближний Восток в связи с обострением ситуации между Ираном и Израилем. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер.
При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News, он не исключил возможность предоставления Израилю военной поддержки со стороны Британии.

"Мы уже перемещаем ресурсы в регион, в том числе самолеты, и это для оказания поддержки в непредвиденных обстоятельствах по всему региону", - приводит телеканал слова премьера.

Обострение ситуации между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.
В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.
Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
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