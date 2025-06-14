https://crimea.ria.ru/20250614/bondarchuk-poblagodaril-alieva-za-pomosch-kinogruppy-pri-evakuatsii-iz-irana-1147214516.html

Бондарчук поблагодарил Алиева за помощь киногруппе при эвакуации из Ирана

Бондарчук поблагодарил Алиева за помощь киногруппе при эвакуации из Ирана - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Бондарчук поблагодарил Алиева за помощь киногруппе при эвакуации из Ирана

Режиссер и актер Федор Бондарчук поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева "за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T19:27

2025-06-14T19:27

2025-06-14T20:11

обострение между израилем и ираном

иран

федор бондарчук

россия

новости

азербайджан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Режиссер и актер Федор Бондарчук поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева "за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном". Кадры с мини-интервью режиссера на пограничном переходе показывает телеканал RТ. Он отметил, что все члены съемочной группы живы и здоровы. Часть из них улетит сегодня, часть останется в Баку и "улетит чуть позже", отметил он.Известно, что большая киногруппа под руководством Федора Бондарчука в Иране снимала кинокартину по произведению Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом". Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и обменом ударами между Ираном и Израилем россиян, пребывающих на территории этой ближневосточной страны, пришлось экстренно эвакуировать. По данным пресс-службы посольства РФ в Баку всего Иран должны были покинуть 88 российских граждан.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан будут вывезены 88 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение между израилем и ираном, иран, федор бондарчук, россия, новости, азербайджан