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Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе
Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе
Вооруженные силы России выбили украинские формирования из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T12:47
2025-06-14T12:50
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "центр"
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.В пятницу российские военные взяли под контроль Яблоновку в Сумской области, а также Комар и Коптево Донецкой Народной Республике. Днем ранее в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.На этой неделе ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "центр", новости сво
Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе

Зеленый Кут в ДНР перешел под контроль России

12:47 14.06.2025 (обновлено: 12:50 14.06.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБоевая работа наводчика орудия "Гиацинт-Б" ВС РФ в Херсонской области.
Боевая работа наводчика орудия Гиацинт-Б ВС РФ в Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики", - сказано сообщении.
В пятницу российские военные взяли под контроль Яблоновку в Сумской области, а также Комар и Коптево Донецкой Народной Республике. Днем ранее в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
На этой неделе ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
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Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Центр"Новости СВО
 
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