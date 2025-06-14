https://crimea.ria.ru/20250614/armiya-rossii-vybila-vsu-iz-zelenogo-kuta-v-donbasse-1147204304.html

Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе

Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе

Вооруженные силы России выбили украинские формирования из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T12:47

2025-06-14T12:47

2025-06-14T12:50

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

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потери всу

группировка войск "центр"

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.В пятницу российские военные взяли под контроль Яблоновку в Сумской области, а также Комар и Коптево Донецкой Народной Республике. Днем ранее в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.На этой неделе ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "центр", новости сво