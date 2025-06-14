https://crimea.ria.ru/20250614/armiya-rossii-vybila-vsu-iz-zelenogo-kuta-v-donbasse-1147204304.html
Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе
Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе
Вооруженные силы России выбили украинские формирования из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T12:47
2025-06-14T12:47
2025-06-14T12:50
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "центр"
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.В пятницу российские военные взяли под контроль Яблоновку в Сумской области, а также Комар и Коптево Донецкой Народной Республике. Днем ранее в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.На этой неделе ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "центр", новости сво
Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе
Зеленый Кут в ДНР перешел под контроль России
12:47 14.06.2025 (обновлено: 12:50 14.06.2025)