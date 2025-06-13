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Зона холодного фронта – чего ждать от погоды в Крыму в выходные
Зона холодного фронта – чего ждать от погоды в Крыму в выходные - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Зона холодного фронта – чего ждать от погоды в Крыму в выходные
В выходные в Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит около 25 градусов тепла. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T21:31
2025-06-13T21:31
2025-06-13T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит около 25 градусов тепла. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в субботу ночью +11…+16 градусов, на побережье до +19, днем +20…+25 градусов. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится.В частности, в столице Крыма в эти дни ожидаются кратковременные дожди, максимальные дневные температуры не превысят 25 градусов тепла, ночью до +14. В Севастополе также небольшие дожди, до +23 градусов днем, до +17 ночью.По данным синоптиков, в западных, центральных и восточных районах Крыма в выходные дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами
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Зона холодного фронта – чего ждать от погоды в Крыму в выходные
В выходные в Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами – гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит около 25 градусов тепла. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В выходные дни 14 и 15 июня погода на полуострове будет определяться зоной холодного фронта. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы", – сказано в прогнозе.
Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в субботу ночью +11…+16 градусов, на побережье до +19, днем +20…+25 градусов. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится.
В частности, в столице Крыма в эти дни ожидаются кратковременные дожди, максимальные дневные температуры не превысят 25 градусов тепла, ночью до +14. В Севастополе также небольшие дожди, до +23 градусов днем, до +17 ночью.
По данным синоптиков, в западных, центральных и восточных районах Крыма в выходные дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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