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Зона холодного фронта – чего ждать от погоды в Крыму в выходные

Зона холодного фронта – чего ждать от погоды в Крыму в выходные - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Зона холодного фронта – чего ждать от погоды в Крыму в выходные

В выходные в Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит около 25 градусов тепла. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T21:31

2025-06-13T21:31

2025-06-13T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит около 25 градусов тепла. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в субботу ночью +11…+16 градусов, на побережье до +19, днем +20…+25 градусов. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится.В частности, в столице Крыма в эти дни ожидаются кратковременные дожди, максимальные дневные температуры не превысят 25 градусов тепла, ночью до +14. В Севастополе также небольшие дожди, до +23 градусов днем, до +17 ночью.По данным синоптиков, в западных, центральных и восточных районах Крыма в выходные дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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