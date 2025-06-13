https://crimea.ria.ru/20250613/udary-izrailya-po-iranu-kategoricheski-nepriemlemy--mid-rossii-1147179770.html

Удары Израиля по Ирану категорически неприемлемы – МИД России

Удары Израиля по Ирану категорически неприемлемы – МИД России - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Удары Израиля по Ирану категорически неприемлемы – МИД России

В Министерстве иностранных дел РФ после атак Израиля на Иран выразили крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке ️и решительно... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T12:43

2025-06-13T12:43

2025-06-13T12:43

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел РФ после атак Израиля на Иран выразили крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке ️и решительно осудили силовую акцию Израиля в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права.Особый цинизм происходящему придает тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США, отметили в МИД РФ. Таким образом, оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома."Очевидно, что в Западном Иерусалиме сделан сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок. Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство", – подчеркнули в МИД РФ.И отметили, что будут внимательно следить за действиями МАГАТЭ, на котором лежит большая ответственность в этой непростой ситуации – сотрудники Агентства наряду с гражданами Ирана также оказались под израильским огнем.Также во внешнеполитическом ведомстве России рассчитывают на то, что "западные государства, спровоцировавшие антииранскую истерию в Совете управляющих МАГАТЭ и в очередной раз протолкнувшие в угоду своим политическим пристрастиям и фобиям конъюнктурную резолюцию, не получившую всеобщей поддержки, осознают губительные результаты своего разрушительного курса и меру лежащей на них вины за трагедию".И призвали стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности и скатывания региона к полномасштабной войне.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Как сообщила позже Times of Israel, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар Израиля по Ирану – реакция КремляАтака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристовРезкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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