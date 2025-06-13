Рейтинг@Mail.ru
Удары Израиля по Ирану категорически неприемлемы – МИД России - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250613/udary-izrailya-po-iranu-kategoricheski-nepriemlemy--mid-rossii-1147179770.html
Удары Израиля по Ирану категорически неприемлемы – МИД России
Удары Израиля по Ирану категорически неприемлемы – МИД России - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Удары Израиля по Ирану категорически неприемлемы – МИД России
В Министерстве иностранных дел РФ после атак Израиля на Иран выразили крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке ️и решительно... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T12:43
2025-06-13T12:43
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
политика
в мире
иран
ядерное оружие
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147179964_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_fec6d7c0e6ad8e927c7cc836b2eb639d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел РФ после атак Израиля на Иран выразили крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке ️и решительно осудили силовую акцию Израиля в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права.Особый цинизм происходящему придает тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США, отметили в МИД РФ. Таким образом, оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома."Очевидно, что в Западном Иерусалиме сделан сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок. Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство", – подчеркнули в МИД РФ.И отметили, что будут внимательно следить за действиями МАГАТЭ, на котором лежит большая ответственность в этой непростой ситуации – сотрудники Агентства наряду с гражданами Ирана также оказались под израильским огнем.Также во внешнеполитическом ведомстве России рассчитывают на то, что "западные государства, спровоцировавшие антииранскую истерию в Совете управляющих МАГАТЭ и в очередной раз протолкнувшие в угоду своим политическим пристрастиям и фобиям конъюнктурную резолюцию, не получившую всеобщей поддержки, осознают губительные результаты своего разрушительного курса и меру лежащей на них вины за трагедию".И призвали стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности и скатывания региона к полномасштабной войне.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Как сообщила позже Times of Israel, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар Израиля по Ирану – реакция КремляАтака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристовРезкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану
иран
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147179964_105:0:1061:717_1920x0_80_0_0_c5c8c645ee5c8f26e99efc92998ee779.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика, в мире, иран, ядерное оружие, израиль, видео
Удары Израиля по Ирану категорически неприемлемы – МИД России

Удары Израиля по Ирану категорически неприемлемы – МИД России

12:43 13.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел РФ после атак Израиля на Иран выразили крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке ️и решительно осудили силовую акцию Израиля в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права.
"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности", – сказано в сообщении МИД РФ.
Особый цинизм происходящему придает тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США, отметили в МИД РФ. Таким образом, оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома.
"Очевидно, что в Западном Иерусалиме сделан сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок. Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство", – подчеркнули в МИД РФ.
И отметили, что будут внимательно следить за действиями МАГАТЭ, на котором лежит большая ответственность в этой непростой ситуации – сотрудники Агентства наряду с гражданами Ирана также оказались под израильским огнем.
"Ожидаем от Генерального директора МАГАТЭ взвешенных и объективных оценок происходящего, включая тщательный анализ вероятных радиологических последствий атак на ядерные объекты в Иране", – сказано в сообщении МИД РФ.
Также во внешнеполитическом ведомстве России рассчитывают на то, что "западные государства, спровоцировавшие антииранскую истерию в Совете управляющих МАГАТЭ и в очередной раз протолкнувшие в угоду своим политическим пристрастиям и фобиям конъюнктурную резолюцию, не получившую всеобщей поддержки, осознают губительные результаты своего разрушительного курса и меру лежащей на них вины за трагедию".
"Твердо исходим из того, что какими бы объяснениями ни прикрывались те, кто планировал, разрабатывал и осуществлял нападение на Иран, урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным, политико-дипломатическим путем", – подчеркнули в МИД РФ.
И призвали стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности и скатывания региона к полномасштабной войне.
В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Как сообщила позже Times of Israel, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар Израиля по Ирану – реакция Кремля
Атака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристов
Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиПолитикаВ миреИранЯдерное оружиеИзраиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37Морской транспорт Севастополя возобновил работу
16:32В Севастополе отбой воздушной тревоги
16:30СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму
16:03В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:00В Севастополе закрыт рейд
15:35Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"
15:15Крымский мост сейчас: в очереди почти 500 автомобилей
14:35Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникам
14:10Крымский мост: очереди с обеих сторон транспортного перехода
13:47Новости СВО: страшные цифры украинских потерь на всех фронтах
13:16При атаке Израиля на Иран поврежден подземный комплекс ядерного объекта
13:03Росавиация дала указания для авиакомпаний РФ по полетам в Израиль и Иран
12:49Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю
12:43Удары Израиля по Ирану категорически неприемлемы – МИД России
12:27Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине
12:17Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР
12:10Крымский мост сейчас: очередь со стороны Кубани выросла в четыре раза
12:01Удар Израиля по Ирану – реакция Кремля
11:32Атака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристов
11:05Часть Евпатории до утра субботы останется без воды
Лента новостейМолния