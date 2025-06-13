https://crimea.ria.ru/20250613/udar-izrailya-po-iranu-v-magate-rasskazali-ob-urovne-radiatsii-v-natanze-1147194115.html

Удар Израиля по Ирану: в МАГАТЭ рассказали об уровне радиации в Натанзе

Удар Израиля по Ирану: в МАГАТЭ рассказали об уровне радиации в Натанзе - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Удар Израиля по Ирану: в МАГАТЭ рассказали об уровне радиации в Натанзе

После атаки Израиля на ядерный объект в иранском Натанзе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о наличии радиоактивного загрязнения... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T21:07

2025-06-13T21:07

2025-06-13T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. После атаки Израиля на ядерный объект в иранском Натанзе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о наличии радиоактивного загрязнения внутри объекта. Уровень радиации за пределами объекта в норме. Слова Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси приводятся в официальном аккаунте Агентства в соцсети Х.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.В заявлении Организации по атомной энергии Ирана говорится, что израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе, но утечки, радиоактивное или химическое заражение не зафиксированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250613/rezkaya-eskalatsiya-neizbezhna-k-chemu-mogut-privesti-udary-izrailya-po-iranu-1147177044.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, новости, радиация, израиль, иран