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Удар Израиля по Ирану: в МАГАТЭ рассказали об уровне радиации в Натанзе
Удар Израиля по Ирану: в МАГАТЭ рассказали об уровне радиации в Натанзе - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Удар Израиля по Ирану: в МАГАТЭ рассказали об уровне радиации в Натанзе
После атаки Израиля на ядерный объект в иранском Натанзе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о наличии радиоактивного загрязнения... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T21:07
2025-06-13T21:07
2025-06-13T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. После атаки Израиля на ядерный объект в иранском Натанзе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о наличии радиоактивного загрязнения внутри объекта. Уровень радиации за пределами объекта в норме. Слова Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси приводятся в официальном аккаунте Агентства в соцсети Х.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.В заявлении Организации по атомной энергии Ирана говорится, что израильские удары нанесли ущерб иранскому ядерному объекту в Натанзе, но утечки, радиоактивное или химическое заражение не зафиксированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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магатэ, новости, радиация, израиль, иран
Удар Израиля по Ирану: в МАГАТЭ рассказали об уровне радиации в Натанзе
После удара Израиля по Ирану уровень радиации за пределами ядерного объекта не изменился