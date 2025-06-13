https://crimea.ria.ru/20250613/sotni-ballisticheskikh-raket-iran-nanosit-udary-po-tselyam-v-izraile-1147195152.html
Сотни баллистических ракет: Иран наносит удары по целям в Израиле
Сотни баллистических ракет: Иран наносит удары по целям в Израиле - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Сотни баллистических ракет: Иран наносит удары по целям в Израиле
Иран ведет ракетную атаку на Израиль, выпустив сотни ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T21:52
2025-06-13T21:52
2025-06-13T22:16
новости
иран
израиль
баллистическая ракета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Иран ведет ракетную атаку на Израиль, выпустив сотни ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.Иранская гостелерадиокомпания IRIB в эфире показала кадры взлета иранских ракет.Агентство IRNA сообщило, что сотни баллистических ракет летят в сторону Израиля.Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Али Хаменеи с обещанием ответить Израилю силой.Иран в ответ на удары Израиля проводит атаки по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала еще один залп из десятков ракет со стороны Ирана."Обстрел продолжается. Еще один залп из десятков ракет был выпущен в сторону Государства Израиль. Населению предписано продолжать выполнять указания командования тыла и инструкции", – сказано в сообщении.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, иран, израиль, баллистическая ракета
Сотни баллистических ракет: Иран наносит удары по целям в Израиле
Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет
21:52 13.06.2025 (обновлено: 22:16 13.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Иран ведет ракетную атаку на Израиль, выпустив сотни ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.
Иранская гостелерадиокомпания IRIB в эфире показала кадры взлета иранских ракет.
Агентство IRNA сообщило, что сотни баллистических ракет летят в сторону Израиля.
Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Али Хаменеи
с обещанием ответить Израилю силой.
Иран в ответ на удары Израиля проводит атаки по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"КСИР Ирана дает разрушительный и точный ответ по десяткам целей сионистского режима, в том числе военным центрам, авиабазам", – говорится в заявлении КСИР.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала еще один залп из десятков ракет со стороны Ирана.
"Обстрел продолжается. Еще один залп из десятков ракет был выпущен в сторону Государства Израиль. Населению предписано продолжать выполнять указания командования тыла и инструкции", – сказано в сообщении.
В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей
, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила
, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
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