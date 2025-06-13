https://crimea.ria.ru/20250613/sem-gruppovykh-udarov-naneseny-po-voennym-obektam-na-ukraine-1147179641.html

Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине

Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине

Российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T12:27

2025-06-13T12:27

2025-06-13T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха производства и места хранения дронов, пункты дислокации националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве России.За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 18 управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1582 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу