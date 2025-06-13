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Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине
Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине
Российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T12:27
2025-06-13T12:46
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
удары по украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха производства и места хранения дронов, пункты дислокации националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве России.За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 18 управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1582 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине

Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине

12:27 13.06.2025 (обновлено: 12:46 13.06.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФРакетные войска стратегического назначения России
Ракетные войска стратегического назначения России
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха производства и места хранения дронов, пункты дислокации националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 7 по 13 июня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", – сказано в сообщении.
Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве России.
За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 18 управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1582 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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