Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине
Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине
12:27 13.06.2025 (обновлено: 12:46 13.06.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФРакетные войска стратегического назначения России
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха производства и места хранения дронов, пункты дислокации националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 7 по 13 июня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", – сказано в сообщении.
Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве России.
За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 18 управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1582 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.