https://crimea.ria.ru/20250613/sbu-predyavila-obvineniya-timati-za-kontserty-v-krymu-1147181404.html

СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму

СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2025

СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) из-за концертов в Крыму. Соответствующее... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T16:30

2025-06-13T16:30

2025-06-13T16:30

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) из-за концертов в Крыму. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале СБУ.Отмечается, что Тимати провел порядка семи концертов в Крыму. Ему вменяется статья "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно".Также отмечается, что Юнусов был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на выборах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасностиShaman и Расторгуев попали под санкции ЗеленскогоКиев внес еще семерых артистов в "черный список" угроз нацбезопасности

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, музыка, россия, украина, сбу (служба безопасности украины)