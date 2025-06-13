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СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму
СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2025
СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) из-за концертов в Крыму. Соответствующее... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T16:30
2025-06-13T16:30
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украина
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) из-за концертов в Крыму. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале СБУ.Отмечается, что Тимати провел порядка семи концертов в Крыму. Ему вменяется статья "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно".Также отмечается, что Юнусов был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на выборах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасностиShaman и Расторгуев попали под санкции ЗеленскогоКиев внес еще семерых артистов в "черный список" угроз нацбезопасности
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новости, музыка, россия, украина, сбу (служба безопасности украины)
СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму

Из-за концертов в Крыму СБУ заочно предъявила обвинения российскому рэперу Тимати

16:30 13.06.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)
Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) из-за концертов в Крыму. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале СБУ.
"Служба безопасности собрала доказательную базу и заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову, более известному по сценическому псевдониму Тимати", – сказано в сообщении.
Отмечается, что Тимати провел порядка семи концертов в Крыму. Ему вменяется статья "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно".
Также отмечается, что Юнусов был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на выборах.
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Заголовок открываемого материала
16:37Морской транспорт Севастополя возобновил работу
16:32В Севастополе отбой воздушной тревоги
16:30СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму
16:03В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:00В Севастополе закрыт рейд
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