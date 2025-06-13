https://crimea.ria.ru/20250613/rossiya-provela-ispytaniya-lazernykh-sistem-protivodeystviya-bespilotnikam-1147184048.html

Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникам

Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникам - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникам

В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам. Об этом сообщает правительство РФ. РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T14:35

2025-06-13T14:35

2025-06-13T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам. Об этом сообщает правительство РФ.Основной целью испытаний стала комплексная оценка эффективности новейших лазерных систем в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям, рассказали в правительстве.И отметили, что в испытаниях приняли участие восемь комплексов противодействия беспилотникам различной мощности – от компактных мобильных установок до стационарных систем высокой мощности, что позволило получить наиболее полные данные о возможностях современных лазерных технологий в борьбе с беспилотными угрозами.На специализированном полигоне, оснащенном современной измерительной аппаратурой, были отработаны сценарии противодействия беспилотникам разных типов – от малогабаритных коммерческих дронов до более сложных аппаратов, имитирующих разведывательные и ударные беспилотники, проинформировали в правительстве.И подчеркнули, что проведенные испытания подтвердили характеристики, заявленные производителями, правильность выбранных направлений разработки комплексных систем обороны объектов критической инфраструктуры от беспилотников. Их результаты будут использованы для доработки существующих образцов и создания систем, способных обеспечивать надежную защиту от современных средств воздушного нападения. Проведение испытаний позволяет перейти к началу серийного производства и масштабированию продемонстрированных решений.Мероприятие организовано коллегией ВПК и Минпромторгом при участии ведущих предприятий ОПК: компаний, входящих в госкорпорацию "Ростех" и организаций госкорпорации "Росатом". Технологические решения в дальнейшем станут одной из составных частей универсальной системы ПВО, о необходимости создания которой накануне заявил Президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскС начала спецоперации силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей – ПутинПутин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, видео, видео, россия, наука и технологии, пво, ростех, росатом, вооруженные силы россии