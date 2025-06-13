Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану
Ответ Ирана Израилю может привести к резкой эскалации – мнение
© AP Photo Vahid SalemiУдары Израиля по Ирану
© AP Photo Vahid Salemi
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Действия Израиля не могут быть оправданы, они ведут к эскалации и создают угрозу полномасштабной войны в ближневосточном регионе. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщала ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщила позже Times of Israel, более 100 беспилотников Иран запустил по Израилю за последние несколько часов.
"Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны. И самое прискорбное в том, что это не конец истории. Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали", – выразил мнение вице-спикер Совета Федерации.
Удар по ядерной безопасности создает риски с радиационным фоном в местах разрушения атакованных объектов, подчеркнул он, а удар по высшему военному командованию Ирана – это удар по иранскому суверенитету. Все это отменяет перспективы урегулирования разногласий по иранской ядерной программе переговорным путем и отменяет шестой раунд в Омане 15 июня. Кроме того, по мнению Косачева, действия Ирана – это удар по Трампу, которому придется объясняться, и срыв очередной "сделки"
"Надежда избежать полномасштабной войны, пусть и призрачная – только на консолидированное осуждение этой операции со стороны международного сообщества. В позиции мирового большинства больших сомнений нет. Большие сомнения – в позиции мирового меньшинства, того самого Запада, который перестал быть коллективным, но остается до крайности конъюнктурным", – подытожил вице-спикер Совфеда.
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