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Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану
Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану
Действия Израиля не могут быть оправданы, они ведут к эскалации и создают угрозу полномасштабной войны в ближневосточном регионе. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T10:42
2025-06-13T10:42
константин косачев
мнения
в мире
политика
иран
ядерное оружие
израиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Действия Израиля не могут быть оправданы, они ведут к эскалации и создают угрозу полномасштабной войны в ближневосточном регионе. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщала ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщила позже Times of Israel, более 100 беспилотников Иран запустил по Израилю за последние несколько часов.Удар по ядерной безопасности создает риски с радиационным фоном в местах разрушения атакованных объектов, подчеркнул он, а удар по высшему военному командованию Ирана – это удар по иранскому суверенитету. Все это отменяет перспективы урегулирования разногласий по иранской ядерной программе переговорным путем и отменяет шестой раунд в Омане 15 июня. Кроме того, по мнению Косачева, действия Ирана – это удар по Трампу, которому придется объясняться, и срыв очередной "сделки"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кто лидер в стае": чем кончится публичная ссора Трампа и МаскаТрамп исключил возвращение палестинцев в Газу после ее восстановленияИран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
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константин косачев, мнения, в мире, политика, иран, ядерное оружие, израиль
Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану

Ответ Ирана Израилю может привести к резкой эскалации – мнение

10:42 13.06.2025
 
© AP Photo Vahid SalemiУдары Израиля по Ирану
Удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo Vahid Salemi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Действия Израиля не могут быть оправданы, они ведут к эскалации и создают угрозу полномасштабной войны в ближневосточном регионе. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщала ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщила позже Times of Israel, более 100 беспилотников Иран запустил по Израилю за последние несколько часов.
"Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны. И самое прискорбное в том, что это не конец истории. Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали", – выразил мнение вице-спикер Совета Федерации.
Удар по ядерной безопасности создает риски с радиационным фоном в местах разрушения атакованных объектов, подчеркнул он, а удар по высшему военному командованию Ирана это удар по иранскому суверенитету. Все это отменяет перспективы урегулирования разногласий по иранской ядерной программе переговорным путем и отменяет шестой раунд в Омане 15 июня. Кроме того, по мнению Косачева, действия Ирана – это удар по Трампу, которому придется объясняться, и срыв очередной "сделки"

"Надежда избежать полномасштабной войны, пусть и призрачная – только на консолидированное осуждение этой операции со стороны международного сообщества. В позиции мирового большинства больших сомнений нет. Большие сомнения – в позиции мирового меньшинства, того самого Запада, который перестал быть коллективным, но остается до крайности конъюнктурным", – подытожил вице-спикер Совфеда.

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Константин КосачевМненияВ миреПолитикаИранЯдерное оружиеИзраиль
 
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