https://crimea.ria.ru/20250613/rezkaya-eskalatsiya-neizbezhna-k-chemu-mogut-privesti-udary-izrailya-po-iranu-1147177044.html

Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану

Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану

Действия Израиля не могут быть оправданы, они ведут к эскалации и создают угрозу полномасштабной войны в ближневосточном регионе. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T10:42

2025-06-13T10:42

2025-06-13T10:42

константин косачев

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иран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Действия Израиля не могут быть оправданы, они ведут к эскалации и создают угрозу полномасштабной войны в ближневосточном регионе. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщала ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщила позже Times of Israel, более 100 беспилотников Иран запустил по Израилю за последние несколько часов.Удар по ядерной безопасности создает риски с радиационным фоном в местах разрушения атакованных объектов, подчеркнул он, а удар по высшему военному командованию Ирана – это удар по иранскому суверенитету. Все это отменяет перспективы урегулирования разногласий по иранской ядерной программе переговорным путем и отменяет шестой раунд в Омане 15 июня. Кроме того, по мнению Косачева, действия Ирана – это удар по Трампу, которому придется объясняться, и срыв очередной "сделки"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кто лидер в стае": чем кончится публичная ссора Трампа и МаскаТрамп исключил возвращение палестинцев в Газу после ее восстановленияИран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией

иран

израиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, мнения, в мире, политика, иран, ядерное оружие, израиль