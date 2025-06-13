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Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе в Крым

Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе в Крым - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе в Крым

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-2 "Крым". Как сообщает в пятницу пресс-служба подмосковной полиции, в результате ДТП пострадали несколько... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T18:07

2025-06-13T18:07

2025-06-13T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-2 "Крым". Как сообщает в пятницу пресс-служба подмосковной полиции, в результате ДТП пострадали несколько человек.По данным правоохранителей, в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркойСмертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует докладСмертельная авария с автобусом под Симферополем: водитель арестован

https://crimea.ria.ru/20250611/pogibli-zhenschina-i-dvoe-podrostkov--podrobnosti-zhutkogo-dtp-na-kubani-1147150359.html

подмосковье

московская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, подмосковье, московская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), дтп