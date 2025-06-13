Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе в Крым
Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе М-2 "Крым"
© ГУ МВД России по Московской областиДТП в Подмосковье
© ГУ МВД России по Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-2 "Крым". Как сообщает в пятницу пресс-служба подмосковной полиции, в результате ДТП пострадали несколько человек.
"Сегодня на 45-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя рейсовым автобусом, следующим по маршруту "Чехов – Москва", совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем", – сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено.
© ГУ МВД России по Московской областиДТП в Подмосковье
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© ГУ МВД России по Московской области
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© ГУ МВД России по Московской областиДТП в Подмосковье
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ДТП в Подмосковье
© ГУ МВД России по Московской области
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ДТП в Подмосковье
© ГУ МВД России по Московской области
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ДТП в Подмосковье
© ГУ МВД России по Московской области
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ДТП в Подмосковье
© ГУ МВД России по Московской области
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