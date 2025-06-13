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Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе в Крым - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе в Крым
Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе в Крым - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе в Крым
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-2 "Крым". Как сообщает в пятницу пресс-служба подмосковной полиции, в результате ДТП пострадали несколько... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T18:07
2025-06-13T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-2 "Крым". Как сообщает в пятницу пресс-служба подмосковной полиции, в результате ДТП пострадали несколько человек.По данным правоохранителей, в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркойСмертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует докладСмертельная авария с автобусом под Симферополем: водитель арестован
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новости, подмосковье, московская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), дтп
Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе в Крым

Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе М-2 "Крым"

18:07 13.06.2025
 
© ГУ МВД России по Московской областиДТП в Подмосковье
ДТП в Подмосковье
© ГУ МВД России по Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-2 "Крым". Как сообщает в пятницу пресс-служба подмосковной полиции, в результате ДТП пострадали несколько человек.

"Сегодня на 45-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя рейсовым автобусом, следующим по маршруту "Чехов – Москва", совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем", – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено.
© ГУ МВД России по Московской областиДТП в Подмосковье
ДТП в Подмосковье
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ДТП в Подмосковье
© ГУ МВД России по Московской области
© ГУ МВД России по Московской областиДТП в Подмосковье
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© ГУ МВД России по Московской областиДТП в Подмосковье
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ДТП в Подмосковье
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ДТП в Подмосковье
© ГУ МВД России по Московской области
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