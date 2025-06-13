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Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье
Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье
Пятеро детей, в том числе двухмесячный младенец, погибли на пожаре в деревянном доме в Орехово-Зуево Московской области, сообщает региональное управление СК... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T09:37
2025-06-13T09:37
2025-06-13T09:37
подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
пожар
московская область
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Пятеро детей, в том числе двухмесячный младенец, погибли на пожаре в деревянном доме в Орехово-Зуево Московской области, сообщает региональное управление СК России.По данным следствия, 13 июня в ходе тушения пожара в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа были обнаружены тела пяти детей.Возбуждено уголовное дело. После тушения пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Причины возгорания устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек.Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
подмосковье
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подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, пожар, московская область, дети
Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье
Пятеро детей от 2 месяцев до 17 лет погибли на пожаре в Подмосковье