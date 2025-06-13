https://crimea.ria.ru/20250613/pyatero-detey-pogibli-na-pozhare-v-podmoskove-1147176561.html

Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье

Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье

Пятеро детей, в том числе двухмесячный младенец, погибли на пожаре в деревянном доме в Орехово-Зуево Московской области, сообщает региональное управление СК... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T09:37

2025-06-13T09:37

2025-06-13T09:37

подмосковье

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

пожар

московская область

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Пятеро детей, в том числе двухмесячный младенец, погибли на пожаре в деревянном доме в Орехово-Зуево Московской области, сообщает региональное управление СК России.По данным следствия, 13 июня в ходе тушения пожара в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа были обнаружены тела пяти детей.Возбуждено уголовное дело. После тушения пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Причины возгорания устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек.Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом

подмосковье

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, пожар, московская область, дети