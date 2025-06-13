Рейтинг@Mail.ru
Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250613/pyatero-detey-pogibli-na-pozhare-v-podmoskove-1147176561.html
Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье
Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье
Пятеро детей, в том числе двухмесячный младенец, погибли на пожаре в деревянном доме в Орехово-Зуево Московской области, сообщает региональное управление СК... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T09:37
2025-06-13T09:37
подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
пожар
московская область
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147176746_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_f3e5aa7495150e51e8c65d4853509320.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Пятеро детей, в том числе двухмесячный младенец, погибли на пожаре в деревянном доме в Орехово-Зуево Московской области, сообщает региональное управление СК России.По данным следствия, 13 июня в ходе тушения пожара в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа были обнаружены тела пяти детей.Возбуждено уголовное дело. После тушения пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Причины возгорания устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек.Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147176746_0:45:1280:1005_1920x0_80_0_0_33cffb44c99fe176e5fd69336018174b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, пожар, московская область, дети
Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье

Пятеро детей от 2 месяцев до 17 лет погибли на пожаре в Подмосковье

09:37 13.06.2025
 
© Следственный комитет РФПожар в Подмосковье
Пожар в Подмосковье
© Следственный комитет РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Пятеро детей, в том числе двухмесячный младенец, погибли на пожаре в деревянном доме в Орехово-Зуево Московской области, сообщает региональное управление СК России.
По данным следствия, 13 июня в ходе тушения пожара в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа были обнаружены тела пяти детей.

"Самому младшему из них 2 месяца, старшему – 17 лет. Мать детей с ожогами доставлена в городскую больницу", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. После тушения пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Причины возгорания устанавливаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане
На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек.
Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой дом
ПодмосковьеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествияПожарМосковская областьдети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:01Удар Израиля по Ирану – реакция Кремля
11:32Атака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристов
11:05Часть Евпатории до утра субботы останется без воды
10:42Резкая эскалация неизбежна: к чему могут привести удары Израиля по Ирану
10:06"Кто лидер в стае": чем кончится публичная ссора Трампа и Маска
09:37Пятеро детей погибли на пожаре в Подмосковье
09:07Крымский мост сейчас: со стороны Кубани начала расти очередь
08:47Иран начал ответную атаку на Израиль
08:37Землю накрыла магнитная буря – планета в сложной геомагнитной обстановке
08:00Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы
07:27Над Крымом и Черным морем ночью перехватили и уничтожили 77 беспилотников
07:07Израиль ударил по ядерным объектам в Иране – что известно к этому часу
00:01Изнурительный зной спадает: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 июня
22:14Крушение самолета в Индии и очередной обмен пленными: главное за день
21:38В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия
21:27В Крыму за деньги нацпроекта отремонтируют мост
21:09Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику
20:53В горах Крыма эвакуировали девушку
20:39Украина получит новый транш от МВФ – каким будет долг Киева
Лента новостейМолния