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Полтысячи незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе

Полтысячи незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Полтысячи незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе

С начала года в Севастополе демонтировано уже около полутысячи объектов несанкционированной торговли, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T20:14

2025-06-13T20:14

2025-06-13T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. С начала года в Севастополе демонтировано уже около полутысячи объектов несанкционированной торговли, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства города.Продукция с таких точек не проходит ветеринарный и санитарный контроль, особенно опасна летом из-за риска отравлений, подчеркивают в профильном департаменте. При этом напоминают о льготных условиях для добросовестных производителей, которые могут рассчитывать на 50-процентную скидку на размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов."В спальных районах города работают шесть постоянных ярмарочных площадок, где действуют передвижные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и проводятся исследования на безопасность продукции как животного, так и растительного происхождения", – также напомнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбыЗа незаконную торговлю предпринимателям грозит штраф до 200 тыс. руб.В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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