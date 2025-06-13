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Полтысячи незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Полтысячи незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе
Полтысячи незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Полтысячи незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе
С начала года в Севастополе демонтировано уже около полутысячи объектов несанкционированной торговли, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T20:14
2025-06-13T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. С начала года в Севастополе демонтировано уже около полутысячи объектов несанкционированной торговли, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства города.Продукция с таких точек не проходит ветеринарный и санитарный контроль, особенно опасна летом из-за риска отравлений, подчеркивают в профильном департаменте. При этом напоминают о льготных условиях для добросовестных производителей, которые могут рассчитывать на 50-процентную скидку на размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов."В спальных районах города работают шесть постоянных ярмарочных площадок, где действуют передвижные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и проводятся исследования на безопасность продукции как животного, так и растительного происхождения", – также напомнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбыЗа незаконную торговлю предпринимателям грозит штраф до 200 тыс. руб.В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, торговля, здоровье
Полтысячи незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе

500 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе с начала года – власти

20:14 13.06.2025
 
© Пресс-служба правительства Севастополя500 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе с начала года
500 незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе с начала года
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. С начала года в Севастополе демонтировано уже около полутысячи объектов несанкционированной торговли, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства города.
"Департамент сельского хозяйства борется с незаконной торговлей: с начала года демонтировано 500 точек, составлено 300 протоколов. В 2024 году ликвидировано 900 объектов", – сообщили в правительстве города.
Продукция с таких точек не проходит ветеринарный и санитарный контроль, особенно опасна летом из-за риска отравлений, подчеркивают в профильном департаменте. При этом напоминают о льготных условиях для добросовестных производителей, которые могут рассчитывать на 50-процентную скидку на размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов.
"В спальных районах города работают шесть постоянных ярмарочных площадок, где действуют передвижные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и проводятся исследования на безопасность продукции как животного, так и растительного происхождения", – также напомнили в правительстве.
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