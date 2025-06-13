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Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день
Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день
Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета. Израиль нанес удар по объектам в Иране, связанным с ядерной программой – в ответ Иран запустил по Израилю... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T22:42
2025-06-13T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета. Израиль нанес удар по объектам в Иране, связанным с ядерной программой – в ответ Иран запустил по Израилю сотни баллистических ракет. Освобождение трех населенных пунктов армией России и жуткие потери киевского режима за неделю. Попытки ВСУ атаковать мирные регионы РФ. Российские испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам. Два миллиарда на развитие и безопасность "Нового Херсонеса".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Орден Почета для "Артека"Трудовому коллективу Международного детского центра "Артек" вручили Орден Почета. Церемония вручения состоялась в пятницу, участие в ней приняли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.Столкновение Израиля и ИранаВ ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ходе ночной атаки нанесен урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе. Иран, в свою очередь, ударил по Израилю сотнями баллистических ракет.Успехи армии РоссииРоссийские военные взяли под контроль еще три населенных пункта, сообщили 13 июня в Минобороны РФ. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Яблоновка Сумской области, Комар и Коптево Донецкой Народной Республики. Киевский режим за неделю потерял еще более 9500 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства. Также российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха производства и места хранения дронов, пункты дислокации националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Удары ВСУ по регионам РоссииСилы российской противовоздушной обороны нейтрализовали над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, всего в ночь на пятницу перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов, сообщили утром в пятницу в Минобороны РФ. Днем в пятницу воздушная тревога звучала в Севастополе.Испытания лазерных систем противодействия беспилотникамВ России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам, сообщила пресс-служба правительство РФ. В ходе тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям. В испытаниях приняли участие восемь комплексов противодействия беспилотникам различной мощности – от компактных мобильных установок до стационарных систем высокой мощности, что позволило получить наиболее полные данные о возможностях современных лазерных технологий в борьбе с беспилотными угрозами.Два миллиарда Новому ХерсонесуПравительство выделило более двух миллиардов рублей на обеспечение работы и безопасность музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. С помощью выделенных средств будут компенсированы расходы комплекса в 2024 году и обеспечено финансирование его работы в 2025 году. Речь идет о расходах на подготовку и создание новых экспозиций, приобретение оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности.Путешествие в прошлое в "Артеке"В Крыму воспитанники Международного детского центра "Артек" из 30 стран мира принимают участие в мероприятиях международного фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В пятницу в рамках фестиваля на 56 площадках в трех локациях – на Русской поляне в парке комплекса лагерей "Горный", в парке военно-исторической реконструкции и парке "Моя малая родина" – провели познавательную программу "Живая история России", которая объединила детей и взрослых в увлекательном путешествии по истории и культуре страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день

Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном – главное за день

22:42 13.06.2025
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета
Трудовому коллективу Артека вручили Орден Почета
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета. Израиль нанес удар по объектам в Иране, связанным с ядерной программой – в ответ Иран запустил по Израилю сотни баллистических ракет. Освобождение трех населенных пунктов армией России и жуткие потери киевского режима за неделю. Попытки ВСУ атаковать мирные регионы РФ. Российские испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам. Два миллиарда на развитие и безопасность "Нового Херсонеса".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Орден Почета для "Артека"

Трудовому коллективу Международного детского центра "Артек" вручили Орден Почета. Церемония вручения состоялась в пятницу, участие в ней приняли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.
В Артеке прошла познавательная программа Живая история России
Вчера, 17:05
"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое

Столкновение Израиля и Ирана

В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ходе ночной атаки нанесен урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе. Иран, в свою очередь, ударил по Израилю сотнями баллистических ракет.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 21:13
Путин осудил удары Израиля по Ирану

Успехи армии России

Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта, сообщили 13 июня в Минобороны РФ. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Яблоновка Сумской области, Комар и Коптево Донецкой Народной Республики. Киевский режим за неделю потерял еще более 9500 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства. Также российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха производства и места хранения дронов, пункты дислокации националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ
Вчера, 13:47
Новости СВО: страшные цифры украинских потерь на всех фронтах

Удары ВСУ по регионам России

Силы российской противовоздушной обороны нейтрализовали над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, всего в ночь на пятницу перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов, сообщили утром в пятницу в Минобороны РФ. Днем в пятницу воздушная тревога звучала в Севастополе.
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Вчера, 12:49
Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Испытания лазерных систем противодействия беспилотникам

В России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам, сообщила пресс-служба правительство РФ. В ходе тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям. В испытаниях приняли участие восемь комплексов противодействия беспилотникам различной мощности – от компактных мобильных установок до стационарных систем высокой мощности, что позволило получить наиболее полные данные о возможностях современных лазерных технологий в борьбе с беспилотными угрозами.
Взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра
Вчера, 08:37
Землю накрыла магнитная буря – планета в сложной геомагнитной обстановке

Два миллиарда Новому Херсонесу

Правительство выделило более двух миллиардов рублей на обеспечение работы и безопасность музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. С помощью выделенных средств будут компенсированы расходы комплекса в 2024 году и обеспечено финансирование его работы в 2025 году. Речь идет о расходах на подготовку и создание новых экспозиций, приобретение оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Вчера, 17:56
Ялтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна

Путешествие в прошлое в "Артеке"

В Крыму воспитанники Международного детского центра "Артек" из 30 стран мира принимают участие в мероприятиях международного фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В пятницу в рамках фестиваля на 56 площадках в трех локациях – на Русской поляне в парке комплекса лагерей "Горный", в парке военно-исторической реконструкции и парке "Моя малая родина" – провели познавательную программу "Живая история России", которая объединила детей и взрослых в увлекательном путешествии по истории и культуре страны.
В поезде Таврия Экспресс сообщением Москва – Симферополь будут показывать кино
Вчера, 17:35
Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино
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00:01Местами сильные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 июня
22:42Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день
22:22Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета
22:13Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру пятницы
21:52Сотни баллистических ракет: Иран наносит удары по целям в Израиле
21:39Тегеран ответит силой: обращение к нации Верховного лидера Ирана Хаменеи
21:31Зона холодного фронта – чего ждать от погоды в Крыму в выходные
21:13Путин осудил удары Израиля по Ирану
21:07Удар Израиля по Ирану: в МАГАТЭ рассказали об уровне радиации в Натанзе
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