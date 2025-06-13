https://crimea.ria.ru/20250613/orden-pocheta-arteku-i-stolknovenie-izrailya-s-iranom-glavnoe-za-den-1147188582.html

Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день

Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день

Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета. Израиль нанес удар по объектам в Иране, связанным с ядерной программой – в ответ Иран запустил по Израилю... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T22:42

2025-06-13T22:42

2025-06-13T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета. Израиль нанес удар по объектам в Иране, связанным с ядерной программой – в ответ Иран запустил по Израилю сотни баллистических ракет. Освобождение трех населенных пунктов армией России и жуткие потери киевского режима за неделю. Попытки ВСУ атаковать мирные регионы РФ. Российские испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам. Два миллиарда на развитие и безопасность "Нового Херсонеса".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Орден Почета для "Артека"Трудовому коллективу Международного детского центра "Артек" вручили Орден Почета. Церемония вручения состоялась в пятницу, участие в ней приняли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.Столкновение Израиля и ИранаВ ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ходе ночной атаки нанесен урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе. Иран, в свою очередь, ударил по Израилю сотнями баллистических ракет.Успехи армии РоссииРоссийские военные взяли под контроль еще три населенных пункта, сообщили 13 июня в Минобороны РФ. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Яблоновка Сумской области, Комар и Коптево Донецкой Народной Республики. Киевский режим за неделю потерял еще более 9500 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства. Также российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха производства и места хранения дронов, пункты дислокации националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Удары ВСУ по регионам РоссииСилы российской противовоздушной обороны нейтрализовали над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, всего в ночь на пятницу перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов, сообщили утром в пятницу в Минобороны РФ. Днем в пятницу воздушная тревога звучала в Севастополе.Испытания лазерных систем противодействия беспилотникамВ России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам, сообщила пресс-служба правительство РФ. В ходе тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям. В испытаниях приняли участие восемь комплексов противодействия беспилотникам различной мощности – от компактных мобильных установок до стационарных систем высокой мощности, что позволило получить наиболее полные данные о возможностях современных лазерных технологий в борьбе с беспилотными угрозами.Два миллиарда Новому ХерсонесуПравительство выделило более двух миллиардов рублей на обеспечение работы и безопасность музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. С помощью выделенных средств будут компенсированы расходы комплекса в 2024 году и обеспечено финансирование его работы в 2025 году. Речь идет о расходах на подготовку и создание новых экспозиций, приобретение оборудования для экспозиционного пространства и обеспечения безопасности.Путешествие в прошлое в "Артеке"В Крыму воспитанники Международного детского центра "Артек" из 30 стран мира принимают участие в мероприятиях международного фестиваля "Пусть всегда будет солнце". В пятницу в рамках фестиваля на 56 площадках в трех локациях – на Русской поляне в парке комплекса лагерей "Горный", в парке военно-исторической реконструкции и парке "Моя малая родина" – провели познавательную программу "Живая история России", которая объединила детей и взрослых в увлекательном путешествии по истории и культуре страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250613/putin-posle-udarov-tsakhal-po-iranu-obvinil-izrail-v-narushenii-ustava-oon-1147194466.html

https://crimea.ria.ru/20250613/novosti-svo-strashnye-tsifry-ukrainskikh-poter-na-vsekh-frontakh-1147181143.html

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