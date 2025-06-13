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Новости СВО: страшные цифры украинских потерь на всех фронтах - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Новости СВО: страшные цифры украинских потерь на всех фронтах
Новости СВО: страшные цифры украинских потерь на всех фронтах - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Новости СВО: страшные цифры украинских потерь на всех фронтах
Киевский режим за неделю потерял еще более 9500 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства, сообщается в пятницу в... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T13:47
2025-06-13T13:47
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
группировка войск "север"
группировка войск "запад"
группировка войск "южная"
группировка войск "центр"
группировка войск "восток"
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще более 9500 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства, сообщается в пятницу в недельной сводке Минобороны России.За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1100 боевиков, два танка, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 39 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" уничтожили более 1500 боевиков, три танка, 13 боевых бронированных машин, 87 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 30 складов боеприпасов.В зоне действия "Южной" группировки потери ВСУ составили почти 1200 человек, танк, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Центр" ликвидировали свыше 3600 боевиков ВСУ, 38 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 40 орудий полевой артиллерии.Группировка войск "Восток" уничтожила более 1400 вражеских солдат, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" ликвидировали свыше 600 неонацистов, боевую бронированную машину, 47 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять складов боеприпасов.Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", 18 американских управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1582 беспилотника самолетного типа. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены шесть безэкипажных катеров.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63 395 беспилотника, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 884 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 142 орудия полевой артиллерии и минометов, 36 804 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь групповых ударов нанесены по военным объектам на УкраинеАрмия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНРНад Крымом и Черным морем ночью перехватили и уничтожили 77 беспилотников
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, группировка войск "север", группировка войск "запад", группировка войск "южная", группировка войск "центр", группировка войск "восток", группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО: страшные цифры украинских потерь на всех фронтах

Новости СВО: киевский режим за неделю потерял еще более 9,5 тысяч боевиков

13:47 13.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще более 9500 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства, сообщается в пятницу в недельной сводке Минобороны России.
За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1100 боевиков, два танка, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 39 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов.
Подразделения группировки "Запад" уничтожили более 1500 боевиков, три танка, 13 боевых бронированных машин, 87 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 30 складов боеприпасов.
В зоне действия "Южной" группировки потери ВСУ составили почти 1200 человек, танк, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.
Военнослужащие группировки войск "Центр" ликвидировали свыше 3600 боевиков ВСУ, 38 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 40 орудий полевой артиллерии.
Группировка войск "Восток" уничтожила более 1400 вражеских солдат, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Днепра" ликвидировали свыше 600 неонацистов, боевую бронированную машину, 47 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять складов боеприпасов.
Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", 18 американских управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 1582 беспилотника самолетного типа. Силами Черноморского флота за неделю уничтожены шесть безэкипажных катеров.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63 395 беспилотника, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 884 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 142 орудия полевой артиллерии и минометов, 36 804 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФГруппировка войск "Север"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Центр"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Днепр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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