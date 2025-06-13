https://crimea.ria.ru/20250613/nad-krymom-i-chernym-morem-nochyu-sbili-77-bespilotnikov-1147174910.html

Над Крымом и Черным морем ночью перехватили и уничтожили 77 беспилотников

Над Крымом и Черным морем ночью перехватили и уничтожили 77 беспилотников - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Над Крымом и Черным морем ночью перехватили и уничтожили 77 беспилотников

Силы российской противовоздушной обороны нейтрализовали над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, всего в ночь на пятницу перехвачены и уничтожены... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T07:27

2025-06-13T07:27

2025-06-13T07:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны нейтрализовали над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, всего в ночь на пятницу перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.70 беспилотников нейтрализованы над территорией Республики Крым, семь – над акваторией Черного моря, 15 – над территорией Орловской области, по 11 беспилотников – над Курской и Саратовской областями, девять – над территорией Белгородской области, по одному беспилотнику – над Брянской и Воронежской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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