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Над Крымом и Черным морем ночью перехватили и уничтожили 77 беспилотников - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Над Крымом и Черным морем ночью перехватили и уничтожили 77 беспилотников
Над Крымом и Черным морем ночью перехватили и уничтожили 77 беспилотников - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Над Крымом и Черным морем ночью перехватили и уничтожили 77 беспилотников
Силы российской противовоздушной обороны нейтрализовали над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, всего в ночь на пятницу перехвачены и уничтожены... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T07:27
2025-06-13T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны нейтрализовали над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, всего в ночь на пятницу перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.70 беспилотников нейтрализованы над территорией Республики Крым, семь – над акваторией Черного моря, 15 – над территорией Орловской области, по 11 беспилотников – над Курской и Саратовской областями, девять – над территорией Белгородской области, по одному беспилотнику – над Брянской и Воронежской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом и Черным морем ночью перехватили и уничтожили 77 беспилотников

77 беспилотников перехватили и уничтожили над Крымом и Черным морем

07:27 13.06.2025 (обновлено: 07:54 13.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны нейтрализовали над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, всего в ночь на пятницу перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 21:45 мск 12 июня до 05:25 мск 13 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства РФ.

70 беспилотников нейтрализованы над территорией Республики Крым, семь – над акваторией Черного моря, 15 – над территорией Орловской области, по 11 беспилотников – над Курской и Саратовской областями, девять – над территорией Белгородской области, по одному беспилотнику – над Брянской и Воронежской областями.
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