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Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T16:37
2025-06-13T16:37
новости севастополя
севастополь
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки

16:37 13.06.2025
 
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Катера в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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