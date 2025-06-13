https://crimea.ria.ru/20250613/kto-lider-v-stae-chem-konchitsya-publichnaya-ssora-trampa-i-maska-1147102668.html
"Кто лидер в стае": чем кончится публичная ссора Трампа и Маска
"Кто лидер в стае": чем кончится публичная ссора Трампа и Маска - РИА Новости Крым, 13.06.2025
"Кто лидер в стае": чем кончится публичная ссора Трампа и Маска
Ссора со взаимными угрозами, которая вспыхнула между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском, является не чем иным, как... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T10:06
2025-06-13T10:06
2025-06-13T10:06
радио "спутник в крыму"
дональд трамп
илон маск
сша
политика
экономика
в мире
мнения
андрей манойло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Ссора со взаимными угрозами, которая вспыхнула между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском, является не чем иным, как разыгранным на публику спектаклем для получения дивидендов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По его словам, многодневная публичная ссора между Трампом и Маском "очень напоминает выяснение того, кто же лидер в стае, которая при этом очень ограничена". Но в действительности все это спектакль, считает эксперт.В первую очередь, по его мнению, речь о пиар-дивидендах, которые получили от этой истории и тот, и другой.Трамп давно известен своей любовью к эпатажу и работой на конкретную публику. Что же касается Маска, который "с точки зрения проявления эмоций очень беден", то и ему эта скандальная история "очень сильно помогает", убежден эксперт."У него невербалика очень бедная, и ему требуется мощный маховик какого-нибудь псевдоскандала, который раскрутил бы его, чтобы население Соединенных Штатов начало эмоционально его воспринимать. И Маск это получил", – сказал Манойло.При этом дивиденды вполне реальные получат те люди, которые "знали, что именно такой спектакль будет через день-два разыгрываться", добавил он.Конфликт Трампа и МаскаОтношения Трампа и Маска обострились после ухода последнего с поста главы Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен сказал, что продолжит быть другом и советником политика.При этом на днях Маск раскритиковал некоторые законы и решения президента США. В частности, он назвал "омерзительным и возмутительным" законопроект президента о сокращении государственных расходов. Он добавил, что подобная инициатива "увеличит и без того гигантский дефицит бюджета", а также "обременит граждан Америки непосильным долгом".Трамп со своей стороны выразил разочарование Маском, заявив, что тот перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу Департамента и "сошел с ума". Президент также угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии. "Бизнесмен в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и отметил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия. Маск также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем обернется для Трампа конфликт с Маском – мнениеЯстребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на УкраинеПротесты в США: в ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ
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дональд трамп, илон маск, сша, политика, экономика, в мире, мнения, андрей манойло
"Кто лидер в стае": чем кончится публичная ссора Трампа и Маска
Публичная ссора Трампа и Маска является спектаклем для получения дивидендов – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым.
Ссора со взаимными угрозами, которая вспыхнула между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском, является не чем иным, как разыгранным на публику спектаклем для получения дивидендов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
По его словам, многодневная публичная ссора между Трампом и Маском "очень напоминает выяснение того, кто же лидер в стае, которая при этом очень ограничена". Но в действительности все это спектакль, считает эксперт.
"Реальных политических и экономических противоречий между ними нет. Они сейчас поругались и помирятся. Соответственно, и экономические отношения, которые существуют между Трампом и Маском, совершенно не пострадают от этого. Очень похоже на спектакль, который приносит дивиденды", – сказал Манойло.
В первую очередь, по его мнению, речь о пиар-дивидендах, которые получили от этой истории и тот, и другой.
Трамп давно известен своей любовью к эпатажу и работой на конкретную публику. Что же касается Маска, который "с точки зрения проявления эмоций очень беден", то и ему эта скандальная история "очень сильно помогает", убежден эксперт.
"У него невербалика очень бедная, и ему требуется мощный маховик какого-нибудь псевдоскандала, который раскрутил бы его, чтобы население Соединенных Штатов начало эмоционально его воспринимать. И Маск это получил", – сказал Манойло.
При этом дивиденды вполне реальные получат те люди, которые "знали, что именно такой спектакль будет через день-два разыгрываться", добавил он.
Конфликт Трампа и Маска
Отношения Трампа и Маска обострились после ухода последнего с поста главы Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен сказал, что продолжит быть другом и советником политика.
При этом на днях Маск раскритиковал некоторые законы и решения президента США. В частности, он назвал "омерзительным и возмутительным" законопроект президента о сокращении государственных расходов. Он добавил, что подобная инициатива "увеличит и без того гигантский дефицит бюджета", а также "обременит граждан Америки непосильным долгом".
Трамп со своей стороны выразил разочарование Маском, заявив, что тот перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу Департамента и "сошел с ума". Президент также угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии. "
Бизнесмен в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и отметил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия. Маск также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
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