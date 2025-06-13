https://crimea.ria.ru/20250613/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-utro-pyatnitsy-1147175692.html
Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы
Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы
Проезд к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост в пятницу утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T08:00
2025-06-13T08:00
2025-06-13T08:01
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост в пятницу утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы
На Крымском мосту в пятницу утром проезд свободен с обеих сторон
08:00 13.06.2025 (обновлено: 08:01 13.06.2025)