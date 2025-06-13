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Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру пятницы
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в пятницу вечером свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T22:13
2025-06-13T22:13
2025-06-13T22:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в пятницу вечером свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру пятницы
На Крымском мосту в пятницу вечером проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода
22:13 13.06.2025 (обновлено: 22:15 13.06.2025)