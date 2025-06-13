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Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру пятницы
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в пятницу вечером свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T22:13
2025-06-13T22:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в пятницу вечером свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250526/vau-effekt-garantirovan-kto-i-kak-vstrechaet-turistov-u-krymskogo-mosta-1146586436.html
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру пятницы

На Крымском мосту в пятницу вечером проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода

22:13 13.06.2025 (обновлено: 22:15 13.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в пятницу вечером свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.

На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
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