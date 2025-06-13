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Изнурительный зной спадает: погода в Крыму на пятницу

Изнурительный зной спадает: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Изнурительный зной спадает: погода в Крыму на пятницу

В пятницу погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Осадков не ожидается, но спадет изнурительная жара, сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T00:01

2025-06-13T00:01

2025-06-13T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Осадков не ожидается, но спадет изнурительная жара, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории столбики термометров ночью покажут +18...20, днем поднимутся до отметки +26 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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