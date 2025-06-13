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Изнурительный зной спадает: погода в Крыму на пятницу
Изнурительный зной спадает: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Изнурительный зной спадает: погода в Крыму на пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Осадков не ожидается, но спадет изнурительная жара, сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T00:01
2025-06-13T00:01
2025-06-13T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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севастополь
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евпатория
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Осадков не ожидается, но спадет изнурительная жара, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории столбики термометров ночью покажут +18...20, днем поднимутся до отметки +26 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
Изнурительный зной спадает: погода в Крыму на пятницу
В Крыму в пятницу ожидается сухая погода и до 25 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Осадков не ожидается, но спадет изнурительная жара, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +13…18, на побережье до +21; днем +22…27, в горах +15…20", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории столбики термометров ночью покажут +18...20, днем поднимутся до отметки +26 градусов.
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