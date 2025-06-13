https://crimea.ria.ru/20250613/gubernator-belgorodskoy-oblasti-posetil-detskiy-lager-v-evpatorii-1147193691.html

Губернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории

Губернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Губернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил детский оздоровительный лагерь "Бригантина "Белогорье" в Евпатории и обсудил с руководством учреждения... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T20:38

2025-06-13T20:38

2025-06-13T20:44

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил детский оздоровительный лагерь "Бригантина "Белогорье" в Евпатории и обсудил с руководством учреждения платы его развития. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в рамках визита с руководством учреждения проговорили вопрос строительства второй очереди лагеря, обсудили вопрос организации питания: как он будет выстроен, когда в "Бригантине" за смену будут отдыхать и оздоравливаться более 600 ребят.Оздоровительный лагерь "Бригантина "Белогорье" недавно отметил два года с начала работы. Лагерь принимает на отдых и оздоровление тысячи детей, в том числе детей участников спецоперации и жителей приграничных районов, пострадавших из-за атак ВСУ. Лагерь безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как встретит Крым детей из Белгородской областиДети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в КрымБелгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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