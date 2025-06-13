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Губернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Губернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории
Губернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Губернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил детский оздоровительный лагерь "Бригантина "Белогорье" в Евпатории и обсудил с руководством учреждения... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T20:38
2025-06-13T20:44
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил детский оздоровительный лагерь "Бригантина "Белогорье" в Евпатории и обсудил с руководством учреждения платы его развития. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в рамках визита с руководством учреждения проговорили вопрос строительства второй очереди лагеря, обсудили вопрос организации питания: как он будет выстроен, когда в "Бригантине" за смену будут отдыхать и оздоравливаться более 600 ребят.Оздоровительный лагерь "Бригантина "Белогорье" недавно отметил два года с начала работы. Лагерь принимает на отдых и оздоровление тысячи детей, в том числе детей участников спецоперации и жителей приграничных районов, пострадавших из-за атак ВСУ. Лагерь безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как встретит Крым детей из Белгородской областиДети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в КрымБелгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей
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вячеслав гладков, евпатория, новости крыма, крым, белгородская область, отдых в крыму, лето в крыму, детский отдых
Губернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории

Детский лагерь "Бригантина" в Евпатории получит медиакласс и новую летнюю площадку

20:38 13.06.2025 (обновлено: 20:44 13.06.2025)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДетский лагерь "Бригантина" в Евпатории получит медиакласс и новую летнюю площадку
Детский лагерь Бригантина в Евпатории получит медиакласс и новую летнюю площадку
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил детский оздоровительный лагерь "Бригантина "Белогорье" в Евпатории и обсудил с руководством учреждения платы его развития. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
"Вместе с директором лагеря Еленой Боевой и коллективом поговорили о дальнейших планах развития нашей "Бригантины". Это касается дополнительного образования – оснащения рекреаций, летней площадки, мебели, музыкальных инструментов. Посмотрел, как идет монтаж медиакласса", – написал Гладков.
Кроме того, по его словам, в рамках визита с руководством учреждения проговорили вопрос строительства второй очереди лагеря, обсудили вопрос организации питания: как он будет выстроен, когда в "Бригантине" за смену будут отдыхать и оздоравливаться более 600 ребят.
Оздоровительный лагерь "Бригантина "Белогорье" недавно отметил два года с начала работы. Лагерь принимает на отдых и оздоровление тысячи детей, в том числе детей участников спецоперации и жителей приграничных районов, пострадавших из-за атак ВСУ. Лагерь безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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