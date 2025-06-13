https://crimea.ria.ru/20250613/dvoikh-podrostkov-zaderzhali-v-krymu-za-pomosch-moshennikam-1147181609.html
Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам
Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам
В Крыму двое подростков задержаны за участие в дистанционном мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщает в пятницу пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T18:52
2025-06-13T18:52
2025-06-13T18:52
новости крыма
крым
мвд по республике крым
происшествия
дети
уголовный кодекс
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_20db4b152ad1f6ef1e207a7e2f0a33d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму двое подростков задержаны за участие в дистанционном мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщает в пятницу пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, к правоохранителям в Саках обратились две пенсионерки, 71 и 83 лет. Они рассказали, что стали жертвами лжеадвокатов, которым перевели 500 тысяч рублей , чтобы "избежать проблем с законом после ДТП", виновницами которого якобы стали их внучки.И обратили внимание, что подростки в силу возраста не задумываются о том, какие правовые действия их ждут, и как это в дальнейшем повлияет на их жизнь. Данные действия квалифицируются статьей 159 УК РФ (мошенничество – ред.). Уголовная ответственность по данному виду преступления наступает с 16 лет. Ответственность перед законом несут родители или законные представители несовершеннолетнего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублейВ Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВДВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_17:0:1120:827_1920x0_80_0_0_922558d756b1c38a7d7029a25b54dc34.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, мвд по республике крым, происшествия, дети, уголовный кодекс, мошенничество
Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам
Двое подростков в Крыму помогали мошенникам обманывать пенсионеров – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму двое подростков задержаны за участие в дистанционном мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщает в пятницу пресс-служба МВД по Крыму.
По данным пресс-службы, к правоохранителям в Саках обратились две пенсионерки, 71 и 83 лет. Они рассказали, что стали жертвами лжеадвокатов, которым перевели 500 тысяч рублей , чтобы "избежать проблем с законом после ДТП", виновницами которого якобы стали их внучки.
"Пособниками мошенников оказались школьники 15 и 14 лет, которые решили подработать во время летних каникул. Как оказалось, 15-летний симферополец уже не первый раз участвует в мошеннических схемах киберпреступников. Личные сбережения доверчивых пенсионерок они переводили по указанным счетам, оставляя себе небольшую сумму в качестве "зарплаты", – проинформировали в пресс-службе.
И обратили внимание, что подростки в силу возраста не задумываются о том, какие правовые действия их ждут, и как это в дальнейшем повлияет на их жизнь. Данные действия квалифицируются статьей 159 УК РФ (мошенничество – ред.). Уголовная ответственность по данному виду преступления наступает с 16 лет. Ответственность перед законом несут родители или законные представители несовершеннолетнего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: