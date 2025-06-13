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Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам
Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам
В Крыму двое подростков задержаны за участие в дистанционном мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщает в пятницу пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T18:52
2025-06-13T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму двое подростков задержаны за участие в дистанционном мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщает в пятницу пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, к правоохранителям в Саках обратились две пенсионерки, 71 и 83 лет. Они рассказали, что стали жертвами лжеадвокатов, которым перевели 500 тысяч рублей , чтобы "избежать проблем с законом после ДТП", виновницами которого якобы стали их внучки.И обратили внимание, что подростки в силу возраста не задумываются о том, какие правовые действия их ждут, и как это в дальнейшем повлияет на их жизнь. Данные действия квалифицируются статьей 159 УК РФ (мошенничество – ред.). Уголовная ответственность по данному виду преступления наступает с 16 лет. Ответственность перед законом несут родители или законные представители несовершеннолетнего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублейВ Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВДВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, крым, мвд по республике крым, происшествия, дети, уголовный кодекс, мошенничество
Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам

Двое подростков в Крыму помогали мошенникам обманывать пенсионеров – МВД

18:52 13.06.2025
 
© КрымэнергоинформТелефонные мошенники
Телефонные мошенники
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму двое подростков задержаны за участие в дистанционном мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщает в пятницу пресс-служба МВД по Крыму.
По данным пресс-службы, к правоохранителям в Саках обратились две пенсионерки, 71 и 83 лет. Они рассказали, что стали жертвами лжеадвокатов, которым перевели 500 тысяч рублей , чтобы "избежать проблем с законом после ДТП", виновницами которого якобы стали их внучки.
"Пособниками мошенников оказались школьники 15 и 14 лет, которые решили подработать во время летних каникул. Как оказалось, 15-летний симферополец уже не первый раз участвует в мошеннических схемах киберпреступников. Личные сбережения доверчивых пенсионерок они переводили по указанным счетам, оставляя себе небольшую сумму в качестве "зарплаты", – проинформировали в пресс-службе.
И обратили внимание, что подростки в силу возраста не задумываются о том, какие правовые действия их ждут, и как это в дальнейшем повлияет на их жизнь. Данные действия квалифицируются статьей 159 УК РФ (мошенничество – ред.). Уголовная ответственность по данному виду преступления наступает с 16 лет. Ответственность перед законом несут родители или законные представители несовершеннолетнего.
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