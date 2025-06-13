https://crimea.ria.ru/20250613/dvoikh-podrostkov-zaderzhali-v-krymu-za-pomosch-moshennikam-1147181609.html

Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам

Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам

В Крыму двое подростков задержаны за участие в дистанционном мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщает в пятницу пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T18:52

2025-06-13T18:52

2025-06-13T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму двое подростков задержаны за участие в дистанционном мошенничестве по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", сообщает в пятницу пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, к правоохранителям в Саках обратились две пенсионерки, 71 и 83 лет. Они рассказали, что стали жертвами лжеадвокатов, которым перевели 500 тысяч рублей , чтобы "избежать проблем с законом после ДТП", виновницами которого якобы стали их внучки.И обратили внимание, что подростки в силу возраста не задумываются о том, какие правовые действия их ждут, и как это в дальнейшем повлияет на их жизнь. Данные действия квалифицируются статьей 159 УК РФ (мошенничество – ред.). Уголовная ответственность по данному виду преступления наступает с 16 лет. Ответственность перед законом несут родители или законные представители несовершеннолетнего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублейВ Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВДВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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