https://crimea.ria.ru/20250613/chernomorskiy-flota-unichtozhil-shest-bezekipazhnykh-katerov-vsu-za-nedelyu-1147180204.html
Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Черноморский флот РФ уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T12:49
2025-06-13T12:49
2025-06-13T12:52
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
безэкипажные катера
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_b8114e879501172172ca281da67cd00c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Черноморский флот РФ уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.Также российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха производства и места хранения дронов, пункты дислокации националистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250613/armiya-rossii-osvobodila-esche-tri-naselennykh-punkta-v-sumskoy-oblasti-i-dnr-1147179237.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_296:0:1661:1024_1920x0_80_0_0_793d7c7d68e281b29d63a62921a8e346.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, безэкипажные катера, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю
12:49 13.06.2025 (обновлено: 12:52 13.06.2025)