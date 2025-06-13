https://crimea.ria.ru/20250613/chernomorskiy-flota-unichtozhil-shest-bezekipazhnykh-katerov-vsu-za-nedelyu-1147180204.html

Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Черноморский флот РФ уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T12:49

2025-06-13T12:49

2025-06-13T12:52

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости

безэкипажные катера

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Черноморский флот РФ уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.Также российская армия за неделю нанесла массированный и семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражена инфраструктура военных аэродромов, РЛС, цеха производства и места хранения дронов, пункты дислокации националистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250613/armiya-rossii-osvobodila-esche-tri-naselennykh-punkta-v-sumskoy-oblasti-i-dnr-1147179237.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, безэкипажные катера, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу