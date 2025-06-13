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Атака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристов
Атака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристов - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Атака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристов
В Министерстве иностранных дел РФ после атак Израиля на Иран призвали российских туристов соблюдать повышенную осторожность. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T11:32
2025-06-13T11:32
2025-06-13T11:32
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел РФ после атак Израиля на Иран призвали российских туристов соблюдать повышенную осторожность.И призвали следить за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах и выполнять их распоряжения.Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, российское внешнеполитическое ведомства порекомендовало внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю.После атаки Израиля на Иран в ночь с 12 на 13 июня аэропорты Египта приведены в режим повышенной готовности, сообщило РИА Новости со ссылкой на египетское министерство гражданской авиации.Подчеркивается, что египетское воздушное пространство безопасно и работает в нормальном режиме.В ассоциации туроператоров России (АТОР) проинформировали, что на данный момент закрыты воздушное пространство Ирана, Ирака, аэропорт Бен-Гурион в Израиле к настоящему моменту начал принимать и отправлять рейсы.По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400. Многие туроператоры не возобновляли продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек.Тем не менее, кризис с закрытием для полетов воздушного пространства на большой территории уже сказался на ряде сопредельных массовых направлений, подчеркнули в АТОР. Так, ряд рейсов, следовавших в ОАЭ, были перенаправлены в аэропорты стран СНГ из за закрытия воздушного пространства Ирана. Эти туристы ждут вылета в Эмираты, туроператоры решают вопрос с расселением их в месте промежуточной посадки. Авиакомпания будет отправлять рейсы в облет воздушного пространства Ирана.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Как сообщила позже Times of Israel, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), туризм, безопасность, в мире, иран, израиль
Атака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристов
После атаки Израиля на Иран туристам надо соблюдать повышенную осторожность – МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел РФ после атак Израиля на Иран призвали российских туристов соблюдать повышенную осторожность.
"Граждане России, находящиеся в Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях. В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 км, а от некоторых египетских населенных пунктов – еще меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий", – проинформировали в МИД РФ.
И призвали следить за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах и выполнять их распоряжения.
Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, российское внешнеполитическое ведомства порекомендовало внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю.
После атаки Израиля на Иран в ночь с 12 на 13 июня аэропорты Египта приведены в режим повышенной готовности, сообщило РИА Новости со ссылкой на египетское министерство гражданской авиации.
"Аэропорты Египта приведены в состояние повышенной готовности для возможного приема самолетов, которые могут изменить маршруты и быть вынуждены совершить посадки из-за событий в регионе", – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что египетское воздушное пространство безопасно и работает в нормальном режиме.
В ассоциации туроператоров России (АТОР) проинформировали, что на данный момент закрыты воздушное пространство Ирана, Ирака, аэропорт Бен-Гурион в Израиле к настоящему моменту начал принимать и отправлять рейсы.
По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400. Многие туроператоры не возобновляли продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек.
Тем не менее, кризис с закрытием для полетов воздушного пространства на большой территории уже сказался на ряде сопредельных массовых направлений, подчеркнули в АТОР. Так, ряд рейсов, следовавших в ОАЭ, были перенаправлены в аэропорты стран СНГ из за закрытия воздушного пространства Ирана. Эти туристы ждут вылета в Эмираты, туроператоры решают вопрос с расселением их в месте промежуточной посадки. Авиакомпания будет отправлять рейсы в облет воздушного пространства Ирана.
В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей
, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Как сообщила позже Times of Israel, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников
.
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