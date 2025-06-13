https://crimea.ria.ru/20250613/ataka-izrailya-na-iran-v-mid-rf-sdelali-zayavlenie-dlya-rossiyskikh-turistov-1147177662.html

Атака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристов

Атака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристов - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Атака Израиля на Иран: в МИД РФ сделали заявление для российских туристов

В Министерстве иностранных дел РФ после атак Израиля на Иран призвали российских туристов соблюдать повышенную осторожность. РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T11:32

2025-06-13T11:32

2025-06-13T11:32

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

туризм

безопасность

в мире

иран

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147178213_0:119:3429:2048_1920x0_80_0_0_c0a9d27564433caa0af481893e186fed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел РФ после атак Израиля на Иран призвали российских туристов соблюдать повышенную осторожность.И призвали следить за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах и выполнять их распоряжения.Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, российское внешнеполитическое ведомства порекомендовало внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю.После атаки Израиля на Иран в ночь с 12 на 13 июня аэропорты Египта приведены в режим повышенной готовности, сообщило РИА Новости со ссылкой на египетское министерство гражданской авиации.Подчеркивается, что египетское воздушное пространство безопасно и работает в нормальном режиме.В ассоциации туроператоров России (АТОР) проинформировали, что на данный момент закрыты воздушное пространство Ирана, Ирака, аэропорт Бен-Гурион в Израиле к настоящему моменту начал принимать и отправлять рейсы.По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400. Многие туроператоры не возобновляли продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек.Тем не менее, кризис с закрытием для полетов воздушного пространства на большой территории уже сказался на ряде сопредельных массовых направлений, подчеркнули в АТОР. Так, ряд рейсов, следовавших в ОАЭ, были перенаправлены в аэропорты стран СНГ из за закрытия воздушного пространства Ирана. Эти туристы ждут вылета в Эмираты, туроператоры решают вопрос с расселением их в месте промежуточной посадки. Авиакомпания будет отправлять рейсы в облет воздушного пространства Ирана.В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Как сообщила позже Times of Israel, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250613/rezkaya-eskalatsiya-neizbezhna-k-chemu-mogut-privesti-udary-izrailya-po-iranu-1147177044.html

иран

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), туризм, безопасность, в мире, иран, израиль