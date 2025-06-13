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Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР
Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР
Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T12:17
2025-06-13T12:28
новости
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
сумская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.На этой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
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новости, министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), сумская область, потери всу
Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР

Еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР перешли под контроль армии России

12:17 13.06.2025 (обновлено: 12:28 13.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппировка войск "Центр"
Группировка войск Центр - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Яблоновка Сумской области, Комар и Коптево Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Накануне в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
На этой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
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НовостиМинистерство обороны РФНовости СВОНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Сумская областьПотери ВСУ
 
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