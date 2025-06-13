https://crimea.ria.ru/20250613/armiya-rossii-osvobodila-esche-tri-naselennykh-punkta-v-sumskoy-oblasti-i-dnr-1147179237.html
Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР
Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР
Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T12:17
2025-06-13T12:17
2025-06-13T12:28
новости
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
сумская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147179387_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_3fb296641eef2496562b443895478b66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.На этой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250611/tankovaya-diviziya-vs-rf-nastupaet-v-dnepropetrovskoy-oblasti--minoborony-1147123715.html
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
сумская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147179387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5d21bc89fc2d27f0bf53cd6d455c530.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), сумская область, потери всу
Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР
Еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР перешли под контроль армии России
12:17 13.06.2025 (обновлено: 12:28 13.06.2025)