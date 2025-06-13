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Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР

Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Армия России освободила еще три населенных пункта в Сумской области и ДНР

Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T12:17

2025-06-13T12:17

2025-06-13T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне в военном ведомстве России проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики.На этой неделе в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250611/tankovaya-diviziya-vs-rf-nastupaet-v-dnepropetrovskoy-oblasti--minoborony-1147123715.html

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), сумская область, потери всу