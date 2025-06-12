https://crimea.ria.ru/20250612/vsu-atakovali-maslozavod-v-kurskoy-oblasti--povrezhdeny-zhilye-doma-1147159066.html

ВСУ атаковали маслозавод в Курской области – повреждены жилые дома

ВСУ атаковали маслозавод в Курской области – повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 12.06.2025

ВСУ атаковали маслозавод в Курской области – повреждены жилые дома

Боевики ВСУ нанесли удары беспилотниками по производству растительных масел и частным домам в поселке Коренево Курской области. об этом сообщил врио губернатора РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T13:17

2025-06-12T13:17

2025-06-12T13:17

курская область

обстрелы курской области

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пожар

александр хинштейн

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удары беспилотниками по производству растительных масел и частным домам в поселке Коренево Курской области. об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По словам руководителя региона, пожар потушили вовремя – основной объем масла не пострадал.Однако ударной волной повреждены пять частных домов. В зданиях выбиты окна, посечены двери, крыши, заборы, хозпостройки. Кроме того, по предварительной информации, повреждена газовая труба и электрический кабель.Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино ВСУ ударили по заправке в Белгороде: один человек погиб и 4 пострадали

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, александр хинштейн, новости