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ВСУ атаковали маслозавод в Курской области – повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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ВСУ атаковали маслозавод в Курской области – повреждены жилые дома
ВСУ атаковали маслозавод в Курской области – повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 12.06.2025
ВСУ атаковали маслозавод в Курской области – повреждены жилые дома
Боевики ВСУ нанесли удары беспилотниками по производству растительных масел и частным домам в поселке Коренево Курской области. об этом сообщил врио губернатора РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T13:17
2025-06-12T13:17
курская область
обстрелы курской области
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
александр хинштейн
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удары беспилотниками по производству растительных масел и частным домам в поселке Коренево Курской области. об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По словам руководителя региона, пожар потушили вовремя – основной объем масла не пострадал.Однако ударной волной повреждены пять частных домов. В зданиях выбиты окна, посечены двери, крыши, заборы, хозпостройки. Кроме того, по предварительной информации, повреждена газовая труба и электрический кабель.Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино ВСУ ударили по заправке в Белгороде: один человек погиб и 4 пострадали
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, александр хинштейн, новости
ВСУ атаковали маслозавод в Курской области – повреждены жилые дома

В Курской области беспилотники ВСУ атаковали маслодельное предприятие и частные дома

13:17 12.06.2025
 
© МЧС РоссииПожар
Пожар
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удары беспилотниками по производству растительных масел и частным домам в поселке Коренево Курской области. об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"В результате атаки на территории предприятия по производству растительных масел сгорел цех готовой продукции с остатками масла", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, пожар потушили вовремя – основной объем масла не пострадал.
Однако ударной волной повреждены пять частных домов. В зданиях выбиты окна, посечены двери, крыши, заборы, хозпостройки. Кроме того, по предварительной информации, повреждена газовая труба и электрический кабель.
Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.
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Курская областьОбстрелы Курской областиОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПожарАлександр ХинштейнНовости
 
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