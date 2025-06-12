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В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия
В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия - РИА Новости Крым, 12.06.2025
В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия
Собственники квартиры повредили объект культурного наследия в центре Севастополя. Об инциденте сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T21:38
2025-06-12T21:38
севастополь
михаил развожаев
культурное наследие
реестр объектов культурного наследия россии
новости севастополя
охрана культурного наследия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Собственники квартиры повредили объект культурного наследия в центре Севастополя. Об инциденте сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Судя по фото, опубликованным в его официальном Telegram-канале, жильцы выкрасили балкон здания в ярко-голубой цвет. Он отметил, что дом состоит в перечне объектов культурного наследия регионального значения, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. По его словам, действия жильцов противоречат действующему законодательству.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, культурное наследие, реестр объектов культурного наследия россии, новости севастополя, охрана культурного наследия, происшествия, общество
В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия

Развожаев пригрозил ответственностью севастопольцам за порчу объекта культурного наследия

21:38 12.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия
В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Собственники квартиры повредили объект культурного наследия в центре Севастополя. Об инциденте сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Судя по фото, опубликованным в его официальном Telegram-канале, жильцы выкрасили балкон здания в ярко-голубой цвет.
© Telegram Михаил РазвожаевВ центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия
В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия
© Telegram Михаил Развожаев
В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия
"Проезжал сегодня по городу и увидел вот это "творение". Сразу поручил Севнаследию зафиксировать порчу объекта культурного наследия в центре города. По информации, которая известна на сегодня: собственники квартиры в жилом доме на улице Ленина, 50 сегодня выкрасили балкон вот в такой цвет. Считаю это откровенной провокацией", - написал губернатор в Telegram.
Он отметил, что дом состоит в перечне объектов культурного наследия регионального значения, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. По его словам, действия жильцов противоречат действующему законодательству.
"Любые работы должны быть согласованы с профильным управлением. За такое "творчество" все деятели понесут наказание. И если кто-то думал, что "прокатит", то заверяю: точно нет. Что касается балкона: если собственники квартиры не приведут все в порядок завтра, то сами сделаем это в кратчайшие сроки". - заключил Развожаев.
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СевастопольМихаил РазвожаевКультурное наследиеРеестр объектов культурного наследия РоссииНовости СевастополяОхрана культурного наследияПроисшествияОбщество
 
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