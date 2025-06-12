https://crimea.ria.ru/20250612/v-tsentre-sevastopolya-zhiltsy-isportili-obekt-kulturnogo-naslediya-1147173372.html

В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия

В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия - РИА Новости Крым, 12.06.2025

В центре Севастополя жильцы испортили объект культурного наследия

Собственники квартиры повредили объект культурного наследия в центре Севастополя. Об инциденте сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T21:38

2025-06-12T21:38

2025-06-12T21:38

севастополь

михаил развожаев

культурное наследие

реестр объектов культурного наследия россии

новости севастополя

охрана культурного наследия

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Собственники квартиры повредили объект культурного наследия в центре Севастополя. Об инциденте сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Судя по фото, опубликованным в его официальном Telegram-канале, жильцы выкрасили балкон здания в ярко-голубой цвет. Он отметил, что дом состоит в перечне объектов культурного наследия регионального значения, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. По его словам, действия жильцов противоречат действующему законодательству.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, культурное наследие, реестр объектов культурного наследия россии, новости севастополя, охрана культурного наследия, происшествия, общество