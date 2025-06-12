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В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России
В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России - РИА Новости Крым, 12.06.2025
В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России
В День России сотрудники главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю развернули 30-метровый флаг страны в Симферополе, сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T10:38
2025-06-12T10:38
крым
симферополь
праздники и памятные даты
день россии
общество
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В День России сотрудники главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю развернули 30-метровый флаг страны в Симферополе, сообщает пресс-служба ведомства.Патриотическая акция состоялась в парке имени Гагарина. К государственному символу прикоснулись десятки людей под гимн страны.Завершил программу конкурс по рисованию мелками флагов регионов на асфальте, после чего детям вручили памятные подарки от ведомства.12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.В этот день в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете. В документе закреплялись равные права политических партий и общественных объединений, принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также приоритет Конституции РСФСР на территории республики.С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферополь, праздники и памятные даты, день россии, общество, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма
В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России

В Симферополе в парке Гагарина развернули 30-метровый флаг РФ в честь Дня России

10:38 12.06.2025
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России
В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В День России сотрудники главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю развернули 30-метровый флаг страны в Симферополе, сообщает пресс-служба ведомства.
Патриотическая акция состоялась в парке имени Гагарина. К государственному символу прикоснулись десятки людей под гимн страны.
"Для поддержания праздничного настроения на площадке утроили импровизированный концерт. Своими номерами порадовали госслужащих дети", - говорится в сообщении.
Завершил программу конкурс по рисованию мелками флагов регионов на асфальте, после чего детям вручили памятные подарки от ведомства.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России
В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России
12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.
В этот день в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете. В документе закреплялись равные права политических партий и общественных объединений, принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также приоритет Конституции РСФСР на территории республики.
С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.
В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольПраздники и памятные датыДень РоссииОбществоГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости Крыма
 
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