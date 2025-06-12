https://crimea.ria.ru/20250612/v-simferopole-razvernuli-30-metrovyy-trikolor-v-chest-dnya-rossii-1147154992.html

В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России

В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России - РИА Новости Крым, 12.06.2025

В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России

В День России сотрудники главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю развернули 30-метровый флаг страны в Симферополе, сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T10:38

2025-06-12T10:38

2025-06-12T10:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В День России сотрудники главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю развернули 30-метровый флаг страны в Симферополе, сообщает пресс-служба ведомства.Патриотическая акция состоялась в парке имени Гагарина. К государственному символу прикоснулись десятки людей под гимн страны.Завершил программу конкурс по рисованию мелками флагов регионов на асфальте, после чего детям вручили памятные подарки от ведомства.12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.В этот день в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете. В документе закреплялись равные права политических партий и общественных объединений, принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также приоритет Конституции РСФСР на территории республики.С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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