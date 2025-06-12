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В Севастополе строитель сорвался в шахту лифта и погиб
В Севастополе строитель сорвался в шахту лифта и погиб - РИА Новости Крым, 12.06.2025
В Севастополе строитель сорвался в шахту лифта и погиб
В Севастополе на строительной площадке рабочий сорвался с высоты восьмого этажа в шахту лифта и погиб. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины,... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T11:37
2025-06-12T11:37
2025-06-12T11:44
севастополь
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на строительной площадке рабочий сорвался с высоты восьмого этажа в шахту лифта и погиб. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, сообщает главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Трагедия произошла в четверг на стройплощадке жилого комплекса по улице Токарева.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, погибший – 49-летний местный житель. Он упал в шахту лифта с высоты 8-го этажа и погиб.СК даст оценку действиям ответственных лиц за соблюдение требований техники безопасности на объекте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости севастополя, прокуратура города севастополя
В Севастополе строитель сорвался в шахту лифта и погиб
В Севастополе строитель сорвался с высоты 8 этажа в шахту лифта и погиб
11:37 12.06.2025 (обновлено: 11:44 12.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на строительной площадке рабочий сорвался с высоты восьмого этажа в шахту лифта и погиб. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, сообщает главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Трагедия произошла в четверг на стройплощадке жилого комплекса по улице Токарева.
"Во время монтажных работ по остеклению строящегося здания сорвался с высоты и погиб строитель. В рамках процессуальной проверки следователями организован осмотр места происшествия, опрашиваются работники и представители застройщика, подрядных организаций, изъята строительно-техническая документация, назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, погибший – 49-летний местный житель. Он упал в шахту лифта с высоты 8-го этажа и погиб.
СК даст оценку действиям ответственных лиц за соблюдение требований техники безопасности на объекте.
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