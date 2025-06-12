https://crimea.ria.ru/20250612/v-sevastopole-stroitel-sorvalsya-v-shakhtu-lifta-i-pogib-1147156802.html

В Севастополе строитель сорвался в шахту лифта и погиб

В Севастополе строитель сорвался в шахту лифта и погиб - РИА Новости Крым, 12.06.2025

В Севастополе строитель сорвался в шахту лифта и погиб

В Севастополе на строительной площадке рабочий сорвался с высоты восьмого этажа в шахту лифта и погиб. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины,... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T11:37

2025-06-12T11:37

2025-06-12T11:44

севастополь

происшествия

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прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе на строительной площадке рабочий сорвался с высоты восьмого этажа в шахту лифта и погиб. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, сообщает главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Трагедия произошла в четверг на стройплощадке жилого комплекса по улице Токарева.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, погибший – 49-летний местный житель. Он упал в шахту лифта с высоты 8-го этажа и погиб.СК даст оценку действиям ответственных лиц за соблюдение требований техники безопасности на объекте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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