https://crimea.ria.ru/20250612/v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1147154126.html

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 12.06.2025

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T10:04

2025-06-12T10:04

2025-06-12T10:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.На полуострове с 1 мая установлен особый противопожарный режим. Кроме того, с 4 до 25 июня введен запрет на посещение лесов для минимизации рисков лесных пожаров.В этот период запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Разведение костров на землях сельхозназначения и в населенных пунктах допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой домВ Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссеПод Симферополем горит 4 гектара сухой травы – тушить мешают ветер и жара

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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