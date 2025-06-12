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В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 12.06.2025
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T10:04
2025-06-12T10:04
2025-06-12T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.На полуострове с 1 мая установлен особый противопожарный режим. Кроме того, с 4 до 25 июня введен запрет на посещение лесов для минимизации рисков лесных пожаров.В этот период запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Разведение костров на землях сельхозназначения и в населенных пунктах допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер спровоцировал короткое замыкание: в Крыму сгорел жилой домВ Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссеПод Симферополем горит 4 гектара сухой травы – тушить мешают ветер и жара
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В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму на 13-15 июня объявлена чрезвычайная пожарная опасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13, 14, 15 июня в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении.
На полуострове с 1 мая установлен особый противопожарный режим. Кроме того, с 4 до 25 июня введен запрет на посещение лесов для минимизации рисков лесных пожаров.
В этот период запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Разведение костров на землях сельхозназначения и в населенных пунктах допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
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