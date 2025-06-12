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В Феодосии молния ударила в дерево у дороги – пострадал водитель авто

В Феодосии молния ударила в дерево у дороги – пострадал водитель авто - РИА Новости Крым, 12.06.2025

В Феодосии молния ударила в дерево у дороги – пострадал водитель авто

В Феодосии молния ударила в дерево у проезжей части. В результате ранен водитель проезжающего в тот момент мимо автомобиля. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T13:03

2025-06-12T13:03

2025-06-12T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии молния ударила в дерево у проезжей части. В результате ранен водитель проезжающего в тот момент мимо автомобиля. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателей, на месте происшествия работали огнеборцы 20 пожарно-спасательной части в Феодосии. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 11 специалистов и три единицы техники, из них от МЧС России пять человек и одна единица техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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