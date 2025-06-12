В Феодосии молния ударила в дерево у дороги – пострадал водитель авто
В Феодосии водитель автомобиля пострадал при ударе молнии в дерево у дороги
13:03 12.06.2025 (обновлено: 13:07 12.06.2025)
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Феодосии водитель автомобиля пострадал при ударе молнии в дерево у дороги
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии молния ударила в дерево у проезжей части. В результате ранен водитель проезжающего в тот момент мимо автомобиля. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"Молния ударила в дерево, в результате чего осколки древесины и ветки попали в проезжающий автомобиль. Водителя сотрудники скорой помощи госпитализировали в Феодосийскую больницу", - сказано в сообщении.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Феодосии водитель автомобиля пострадал при ударе молнии в дерево у дороги
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Феодосии водитель автомобиля пострадал при ударе молнии в дерево у дороги
По данным спасателей, на месте происшествия работали огнеборцы 20 пожарно-спасательной части в Феодосии. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 11 специалистов и три единицы техники, из них от МЧС России пять человек и одна единица техники.
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