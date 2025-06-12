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В День России Чернышенко посетил "Новый Херсонес" в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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В День России Чернышенко посетил "Новый Херсонес" в Севастополе
В День России Чернышенко посетил "Новый Херсонес" в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.06.2025
В День России Чернышенко посетил "Новый Херсонес" в Севастополе
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T16:06
2025-06-12T16:07
севастополь
дмитрий чернышенко
новый херсонес
день россии
праздники и памятные даты
история
культура
новости севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Зампредседателя правительства России стал почетным гостем ряда торжественных мероприятий, проходящих в "Новом Херсонесе" в рамках программы празднования Дня России. Одним из них стало открытие обновленной экспозиции Музея Крыма и Новороссии, перед которым состоялся парад флагов. Копии российских полотен, существовавших с XIV века до нынешнего времени, под звуки оркестра Черноморского флота пронесли кадеты Нахимовского училища.Чернышенко подчеркнул, что именно в Севастополе произошло самое главное для России событие – Крещение Руси, "которое предопределило будущее государственности нашей страны и объединение славянских народов, разрозненных тогда"."Память – это, наверное, самое главное, что мы должны хранить. И, как говорит наш президент, уважая нашу память, мы должны быть устремлены в будущее, учась на уроках нашей истории", – добавил он.С открытием обновленной экспозиции Музея Крыма и Новороссии каждый зал здесь стал своеобразным разделом "живого" учебника истории благодаря использованию передовых технологий. Гости могут посмотреть в музее документальные фильмы, сгенерированные искусственным интеллектом, а также посетить исторические реконструкции и мультимедийные образы, созданные на основе достоверной информации из архивов.Кроме открытия экспозиции Музея Крыма и Новороссии в рамках празднования Дня России в "Новом Херсонесе" пройдет театрализованное шествие "Таврический вояж", выступления ведущих коллективов в рамках "Большого фестиваля искусств в Херсонесе", эксклюзивная программа в "Точке Опоры" и различные мероприятия для гостей, в том числе мастер-классы.Ранее в Севастополе в День России развернули государственный флаг на мысе Хрустальном возле отреставрированного памятника Солдату и Матросу, рядом со строящимся по поручению президента РФ культурным комплексом. Мероприятие прошло при участии губернатора и сотен студентов и школьников города, которые развернули флаг размером 20 на 30 метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стометровый триколор и парад катеров: как Алушта отмечает День РоссииShaman в честь Дня России выпустил новую песнюВ Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России
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севастополь, дмитрий чернышенко, новый херсонес, день россии, праздники и памятные даты, история, культура, новости севастополя, крым
В День России Чернышенко посетил "Новый Херсонес" в Севастополе

Чернышенко принял участие в праздновании Дня России в Севастополе в "Новом Херсонесе"

16:06 12.06.2025 (обновлено: 16:07 12.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Зампредседателя правительства России стал почетным гостем ряда торжественных мероприятий, проходящих в "Новом Херсонесе" в рамках программы празднования Дня России. Одним из них стало открытие обновленной экспозиции Музея Крыма и Новороссии, перед которым состоялся парад флагов. Копии российских полотен, существовавших с XIV века до нынешнего времени, под звуки оркестра Черноморского флота пронесли кадеты Нахимовского училища.
© РИА Новости КрымПарад копии российских полотен, существовавших с XIV века до нынешнего времени, в Новом Херсонесе
В День России Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости Крым
Парад копии российских полотен, существовавших с XIV века до нынешнего времени, в Новом Херсонесе

"Безусловно, это очень важное событие для дальнейшего развития духовно-просветительского центра "Новый Херсонес", который здесь с таким успехом реализуется. Мы видим интерес непрекращающийся ко всем этим экспозициям и этой красоте – более полумиллиона человек посетили (комплекс – ред.). И я уверен, что после открытия обновленной экспозиции количество еще увеличится", – сказал вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что именно в Севастополе произошло самое главное для России событие – Крещение Руси, "которое предопределило будущее государственности нашей страны и объединение славянских народов, разрозненных тогда".
"Память – это, наверное, самое главное, что мы должны хранить. И, как говорит наш президент, уважая нашу память, мы должны быть устремлены в будущее, учась на уроках нашей истории", – добавил он.
С открытием обновленной экспозиции Музея Крыма и Новороссии каждый зал здесь стал своеобразным разделом "живого" учебника истории благодаря использованию передовых технологий. Гости могут посмотреть в музее документальные фильмы, сгенерированные искусственным интеллектом, а также посетить исторические реконструкции и мультимедийные образы, созданные на основе достоверной информации из архивов.
Кроме открытия экспозиции Музея Крыма и Новороссии в рамках празднования Дня России в "Новом Херсонесе" пройдет театрализованное шествие "Таврический вояж", выступления ведущих коллективов в рамках "Большого фестиваля искусств в Херсонесе", эксклюзивная программа в "Точке Опоры" и различные мероприятия для гостей, в том числе мастер-классы.
Ранее в Севастополе в День России развернули государственный флаг на мысе Хрустальном возле отреставрированного памятника Солдату и Матросу, рядом со строящимся по поручению президента РФ культурным комплексом. Мероприятие прошло при участии губернатора и сотен студентов и школьников города, которые развернули флаг размером 20 на 30 метров.
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