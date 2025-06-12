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В День России Чернышенко посетил "Новый Херсонес" в Севастополе

В День России Чернышенко посетил "Новый Херсонес" в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.06.2025

В День России Чернышенко посетил "Новый Херсонес" в Севастополе

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T16:06

2025-06-12T16:06

2025-06-12T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Зампредседателя правительства России стал почетным гостем ряда торжественных мероприятий, проходящих в "Новом Херсонесе" в рамках программы празднования Дня России. Одним из них стало открытие обновленной экспозиции Музея Крыма и Новороссии, перед которым состоялся парад флагов. Копии российских полотен, существовавших с XIV века до нынешнего времени, под звуки оркестра Черноморского флота пронесли кадеты Нахимовского училища.Чернышенко подчеркнул, что именно в Севастополе произошло самое главное для России событие – Крещение Руси, "которое предопределило будущее государственности нашей страны и объединение славянских народов, разрозненных тогда"."Память – это, наверное, самое главное, что мы должны хранить. И, как говорит наш президент, уважая нашу память, мы должны быть устремлены в будущее, учась на уроках нашей истории", – добавил он.С открытием обновленной экспозиции Музея Крыма и Новороссии каждый зал здесь стал своеобразным разделом "живого" учебника истории благодаря использованию передовых технологий. Гости могут посмотреть в музее документальные фильмы, сгенерированные искусственным интеллектом, а также посетить исторические реконструкции и мультимедийные образы, созданные на основе достоверной информации из архивов.Кроме открытия экспозиции Музея Крыма и Новороссии в рамках празднования Дня России в "Новом Херсонесе" пройдет театрализованное шествие "Таврический вояж", выступления ведущих коллективов в рамках "Большого фестиваля искусств в Херсонесе", эксклюзивная программа в "Точке Опоры" и различные мероприятия для гостей, в том числе мастер-классы.Ранее в Севастополе в День России развернули государственный флаг на мысе Хрустальном возле отреставрированного памятника Солдату и Матросу, рядом со строящимся по поручению президента РФ культурным комплексом. Мероприятие прошло при участии губернатора и сотен студентов и школьников города, которые развернули флаг размером 20 на 30 метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стометровый триколор и парад катеров: как Алушта отмечает День РоссииShaman в честь Дня России выпустил новую песнюВ Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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