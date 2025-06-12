Украина удерживает еще 34 жителя Курской области
34 жителя Курской области все еще удерживаются Украиной в Сумах - Москалькова
© Telegram-канал омбудсмена РФ Татьяны МоскальковойВозвращение мирных жителей Курской области в Россию из украинского плена
© Telegram-канал омбудсмена РФ Татьяны Москальковой
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим все еще удерживает в Сумах 34 жителя Курской области, которых насильно вывезли боевики ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Тридцать четыре человека (остаются) на той стороне", - цитирует омбудсмена РИА Новости.
Она выразила надежду, что эти люди будут освобождены в соответствии с обещаниями и договоренностями, в том числе в рамках стамбульского формата.
"Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали (представители Международного комитета Красного Креста – ред.), чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами и одеждой", - добавила Москалькова.
В мае состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Обмен осуществлялся в несколько этапов. Помимо пленных военнослужащих Вооруженных сил РФ, домой вернулись политические заключенные, а также жители Курской области, которых захватили боевики ВСУ в ходе вторжения в регион.
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