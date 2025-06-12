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Украина удерживает еще 34 жителя Курской области - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Украина удерживает еще 34 жителя Курской области
Украина удерживает еще 34 жителя Курской области - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Украина удерживает еще 34 жителя Курской области
Киевский режим все еще удерживает в Сумах 34 жителя Курской области, которых насильно вывезли боевики ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T15:16
2025-06-12T15:16
татьяна москалькова
россия
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
общество
украина
сумская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим все еще удерживает в Сумах 34 жителя Курской области, которых насильно вывезли боевики ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она выразила надежду, что эти люди будут освобождены в соответствии с обещаниями и договоренностями, в том числе в рамках стамбульского формата.В мае состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Обмен осуществлялся в несколько этапов. Помимо пленных военнослужащих Вооруженных сил РФ, домой вернулись политические заключенные, а также жители Курской области, которых захватили боевики ВСУ в ходе вторжения в регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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татьяна москалькова, россия, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, общество, украина, сумская область, всу (вооруженные силы украины), новости
Украина удерживает еще 34 жителя Курской области

34 жителя Курской области все еще удерживаются Украиной в Сумах - Москалькова

15:16 12.06.2025
 
© Telegram-канал омбудсмена РФ Татьяны МоскальковойВозвращение мирных жителей Курской области в Россию из украинского плена
Возвращение мирных жителей Курской области в Россию из украинского плена
© Telegram-канал омбудсмена РФ Татьяны Москальковой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим все еще удерживает в Сумах 34 жителя Курской области, которых насильно вывезли боевики ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Тридцать четыре человека (остаются) на той стороне", - цитирует омбудсмена РИА Новости.
Она выразила надежду, что эти люди будут освобождены в соответствии с обещаниями и договоренностями, в том числе в рамках стамбульского формата.
"Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали (представители Международного комитета Красного Креста – ред.), чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами и одеждой", - добавила Москалькова.
В мае состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Обмен осуществлялся в несколько этапов. Помимо пленных военнослужащих Вооруженных сил РФ, домой вернулись политические заключенные, а также жители Курской области, которых захватили боевики ВСУ в ходе вторжения в регион.
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Татьяна МоскальковаРоссияКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУОбществоУкраинаСумская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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