https://crimea.ria.ru/20250612/ukraina-uderzhivaet-esche-34-zhitelya-kurskoy-oblasti-1147162661.html

Украина удерживает еще 34 жителя Курской области

Украина удерживает еще 34 жителя Курской области - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Украина удерживает еще 34 жителя Курской области

Киевский режим все еще удерживает в Сумах 34 жителя Курской области, которых насильно вывезли боевики ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T15:16

2025-06-12T15:16

2025-06-12T15:16

татьяна москалькова

россия

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

общество

украина

сумская область

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим все еще удерживает в Сумах 34 жителя Курской области, которых насильно вывезли боевики ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она выразила надежду, что эти люди будут освобождены в соответствии с обещаниями и договоренностями, в том числе в рамках стамбульского формата.В мае состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Обмен осуществлялся в несколько этапов. Помимо пленных военнослужащих Вооруженных сил РФ, домой вернулись политические заключенные, а также жители Курской области, которых захватили боевики ВСУ в ходе вторжения в регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

курская область

украина

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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