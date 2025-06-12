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Украина получит новый транш от МВФ – каким будет долг Киева - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Украина получит новый транш от МВФ – каким будет долг Киева
Украина получит новый транш от МВФ – каким будет долг Киева - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Украина получит новый транш от МВФ – каким будет долг Киева
Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие недели планирует утвердить решение о выделении Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов. Об этом РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T20:39
2025-06-12T20:39
международный валютный фонд (мвф)
украина
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политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие недели планирует утвердить решение о выделении Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.В случае выплаты транша общий объем обязательств Киева перед МВФ в рамках программы расширенного финансирования (EFF) достигнет 10,6 миллиарда долларов.Козак также отметила, что Международный валютный фонд призывает украинские власти и их кредиторов добиться прогресса в реструктуризации ее государственного долга на фоне проблем в этом направлении.Она добавила, что МВФ оценит выполнение Украиной требований, предусмотренных действующей кредитной программой, на фоне допущенного Киевом технического дефолта по своим обязательствам.В конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны достиг 171,73 миллиарда долларов. При этом глава ведомства Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет".По итогам 2023 года страна стала третьей в списке крупнейших должников Международного валютного фонда после Аргентины и Египта. Расходы на обслуживание госдолга впервые приблизились к 300 долларам на человека. Лишь благодаря достижению договоренностей с кредиторами удалось договориться о реструктуризации и тем самым избежать дефолта.По оценкам МВФ, в 2025 году на Украине существенно вырастет инфляция - до 12,6% по сравнению с 6,5% в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МВФ рекомендовал Украине поднять налоги для населенияЗастряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 годаДолжны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП
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международный валютный фонд (мвф), украина, в мире, деньги, новости, политика, экономика
Украина получит новый транш от МВФ – каким будет долг Киева

МВФ планирует выделить Украине кредит на 500 миллионов долларов

20:39 12.06.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие недели планирует утвердить решение о выделении Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Совет (МВФ) должен состояться в ближайшие недели и предоставит более подробную информацию по мере ее поступления. Речь идет о сумме в 500 миллионов долларов", - сказала она.
В случае выплаты транша общий объем обязательств Киева перед МВФ в рамках программы расширенного финансирования (EFF) достигнет 10,6 миллиарда долларов.
Козак также отметила, что Международный валютный фонд призывает украинские власти и их кредиторов добиться прогресса в реструктуризации ее государственного долга на фоне проблем в этом направлении.
Она добавила, что МВФ оценит выполнение Украиной требований, предусмотренных действующей кредитной программой, на фоне допущенного Киевом технического дефолта по своим обязательствам.
В конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны достиг 171,73 миллиарда долларов. При этом глава ведомства Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет".
По итогам 2023 года страна стала третьей в списке крупнейших должников Международного валютного фонда после Аргентины и Египта. Расходы на обслуживание госдолга впервые приблизились к 300 долларам на человека. Лишь благодаря достижению договоренностей с кредиторами удалось договориться о реструктуризации и тем самым избежать дефолта.
По оценкам МВФ, в 2025 году на Украине существенно вырастет инфляция - до 12,6% по сравнению с 6,5% в 2024 году.
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