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Удары по Украине сегодня: Одесса и Харьков в огне

Удары по Украине сегодня: Одесса и Харьков в огне - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Удары по Украине сегодня: Одесса и Харьков в огне

Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на 12 июня. Харьков и Одессу охватили мощные пожары, сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T08:43

2025-06-12T08:43

2025-06-12T09:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на 12 июня. Харьков и Одессу охватили мощные пожары, сообщили местные власти.По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе прогремело порядка 11 взрывов. В разных районах города произошли пожары, повреждена инфраструктура.Кроме того, удары пришлись по Купянскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районах области.Как сообщил глава администрации Одесской области Олег Кипер, ночью взрывы гремели в Измаильском районе. Накануне в двух района Харькова было зафиксировано 17 ударов - есть прямые попадания по предприятиям, повреждены коммунальные и производственные объекты. Также взрывы прогремели в Сумской, Николаевской и Кировоградской областях.Накануне взрывы гремели в украинской столице - Киеве. По информации Минобороны России, Вооруженные силы РФ в ночь на вторник нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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