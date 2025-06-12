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Удары по Украине сегодня: Одесса и Харьков в огне
Удары по Украине сегодня: Одесса и Харьков в огне - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Удары по Украине сегодня: Одесса и Харьков в огне
Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на 12 июня. Харьков и Одессу охватили мощные пожары, сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T08:43
2025-06-12T08:43
2025-06-12T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на 12 июня. Харьков и Одессу охватили мощные пожары, сообщили местные власти.По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе прогремело порядка 11 взрывов. В разных районах города произошли пожары, повреждена инфраструктура.Кроме того, удары пришлись по Купянскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районах области.Как сообщил глава администрации Одесской области Олег Кипер, ночью взрывы гремели в Измаильском районе. Накануне в двух района Харькова было зафиксировано 17 ударов - есть прямые попадания по предприятиям, повреждены коммунальные и производственные объекты. Также взрывы прогремели в Сумской, Николаевской и Кировоградской областях.Накануне взрывы гремели в украинской столице - Киеве. По информации Минобороны России, Вооруженные силы РФ в ночь на вторник нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, удары по украине, харьков, одесса, взрыв, в мире, новости
Удары по Украине сегодня: Одесса и Харьков в огне
В Одессе и Харькове прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары
08:43 12.06.2025 (обновлено: 09:37 12.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на 12 июня. Харьков и Одессу охватили мощные пожары, сообщили местные власти.
По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе прогремело порядка 11 взрывов. В разных районах города произошли пожары, повреждена инфраструктура.
"Взрывы гремели в Шевченковском, Салтовском, Киевском и Слободском районах Харькова", - добавил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
Кроме того, удары пришлись по Купянскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районах области.
Как сообщил глава администрации Одесской области Олег Кипер, ночью взрывы гремели в Измаильском районе.
"Вследствие атаки было повреждено предприятие", - написал он в Telegram.
Накануне в двух района Харькова было зафиксировано 17 ударов
- есть прямые попадания по предприятиям, повреждены коммунальные и производственные объекты. Также взрывы прогремели в Сумской, Николаевской и Кировоградской областях.
Накануне взрывы гремели в украинской столице - Киеве. По информации Минобороны России, Вооруженные силы РФ в ночь на вторник нанесли групповой удар
высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины.
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