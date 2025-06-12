https://crimea.ria.ru/20250612/svodka-boevykh-deystviy-na-ukraine-vsu-poteryali-esche-1400-soldat-za-sutki-1147160704.html

Сводка боевых действий на Украине: ВСУ потеряли еще 1400 солдат за сутки

Сводка боевых действий на Украине: ВСУ потеряли еще 1400 солдат за сутки - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Сводка боевых действий на Украине: ВСУ потеряли еще 1400 солдат за сутки

Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвижение вглубь обороны противника в зоне проведения спецоперации, потери ВСУ за минувшие сутки составили... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T13:59

2025-06-12T13:59

2025-06-12T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвижение вглубь обороны противника в зоне проведения спецоперации, потери ВСУ за минувшие сутки составили порядка 1400 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Варачино, Бессаловка, и Садки Сумской области. Киев потерял до 155 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два автомобиля, десять орудий полевой артиллерии. склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение вражеским формированиям в районах населенных пунктов Купянск, Московка Харьковской области, Карповка, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ лишились свыше 240 солдат, двух танков, шести артиллерийских орудий, четырех станций РЭБ и пяти складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили противника в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Серебрянка, Клебан-Бык, Петровка, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка ДНР. Украинские войска потеряли более 190 военнослужащих, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка ДНР, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Степановка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Новониколаевка, Новопавловка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили до 500 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Запорожье, Шевченко, Комар ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Украинская армия потеряла до 205 солдат, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Змиевка, Понятовка, Тягинка и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 90 военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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