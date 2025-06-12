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Сводка боевых действий на Украине: ВСУ потеряли еще 1400 солдат за сутки - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Сводка боевых действий на Украине: ВСУ потеряли еще 1400 солдат за сутки
Сводка боевых действий на Украине: ВСУ потеряли еще 1400 солдат за сутки - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Сводка боевых действий на Украине: ВСУ потеряли еще 1400 солдат за сутки
Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвижение вглубь обороны противника в зоне проведения спецоперации, потери ВСУ за минувшие сутки составили... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T13:59
2025-06-12T13:59
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвижение вглубь обороны противника в зоне проведения спецоперации, потери ВСУ за минувшие сутки составили порядка 1400 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Варачино, Бессаловка, и Садки Сумской области. Киев потерял до 155 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два автомобиля, десять орудий полевой артиллерии. склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение вражеским формированиям в районах населенных пунктов Купянск, Московка Харьковской области, Карповка, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ лишились свыше 240 солдат, двух танков, шести артиллерийских орудий, четырех станций РЭБ и пяти складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили противника в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Серебрянка, Клебан-Бык, Петровка, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка ДНР. Украинские войска потеряли более 190 военнослужащих, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка ДНР, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Степановка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Новониколаевка, Новопавловка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили до 500 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Запорожье, Шевченко, Комар ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Украинская армия потеряла до 205 солдат, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Змиевка, Понятовка, Тягинка и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 90 военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Сводка боевых действий на Украине: ВСУ потеряли еще 1400 солдат за сутки

Новости с фронта сегодня: ВСУ за сутки потеряли 1400 боевиков и десятки единиц техники

13:59 12.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвижение вглубь обороны противника в зоне проведения спецоперации, потери ВСУ за минувшие сутки составили порядка 1400 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Варачино, Бессаловка, и Садки Сумской области. Киев потерял до 155 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два автомобиля, десять орудий полевой артиллерии. склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение вражеским формированиям в районах населенных пунктов Купянск, Московка Харьковской области, Карповка, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ лишились свыше 240 солдат, двух танков, шести артиллерийских орудий, четырех станций РЭБ и пяти складов боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили противника в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Серебрянка, Клебан-Бык, Петровка, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка ДНР. Украинские войска потеряли более 190 военнослужащих, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка ДНР, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Степановка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Новониколаевка, Новопавловка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили до 500 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Запорожье, Шевченко, Комар ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Украинская армия потеряла до 205 солдат, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Змиевка, Понятовка, Тягинка и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 90 военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
В свою очередь авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов, цехам по производству БПЛА, местам хранения дронов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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